Angrebsplan beskrev punkt for punkt detaljer i Hamas-angrebsplan, men blev afvist af embedsmænd.

Israelske embedsmænd havde efterretninger om en omfattende Hamas-angrebsplan over et år før angrebet 7. oktober 2023.

Det skriver den amerikanske avis New York Times på baggrund af dokumenter, e-mails og interviews.

Men oplysningerne blev afvist af embedsmænd i militæret og efterretningstjenesterne.

Avisen beskriver, at Israel var i besiddelse af et 40 sider langt dokument ved navn "Jerikomuren", som punkt for punkt beskrev den form for angreb på Israel, der 7. oktober førte til, at 1200 mennesker blev dræbt.

I dokumentet, som avisen har set, er der ikke sat en dato for et angreb. Men det beskriver en række af elementerne i Hamas-angrebsplanen.

Blandt andet kan man ifølge avisen i dokumentet læse, at der først skulle affyres en stor mængde raketter.

Herefter skulle droner tage sikkerhedskameraer og automatiske maskinpistoler ud af spillet ved grænsen, og så skulle bevæbnede Hamas-folk trænge ind i Israel. Det hele skete 7. oktober.

Højtstående efterretnings- og militærfolk havde kendskab til dokumentet.

Men fra israelske embedsmænd lød det ifølge New York Times, at det var uklart, om planen ville blive gennemført. Nogle embedsmænd siger ifølge avisen, at planens "dristighed" gjorde det let at afvise den.

Ifølge New York Times advarede en analytiker ellers i juli i år om en omfattende Hamas-øvelse, der mindede om den plan, der beskrives i dokumentet.

De advarsler, der lød, antydede dog ikke, at Hamas-angrebet var lige ved at blive gennemført. I efterretningstjenesten var der en tro på, at Yahya Sinwar - Hamas' leder i Gaza - ikke ønskede en krig med Israel.

Det står ikke klart, om Israels politiske top kendte til dokumentet. Det vides heller ikke, om det gælder for premierminister Benjamin Netanyahu.

"Jerikomuren" er en af flere angrebsplaner, som Israel er kommet i besiddelse af gennem tiden.

Ifølge avisen havde det israelske forsvarsministerium i 2016 et dokument, der beskrev, at Hamas ønskede at rykke konflikten ind på israelsk territorie.

Den amerikanske avis' historie er en af flere, der fokuserer på, om der skete fejl i Israels efterretningstjeneste op til angrebet 7. oktober.

Tidligere har det britiske medie BBC beskrevet, at der i Gaza blev holdt flere Hamas-øvelser tæt på grænsen med taktikker, der mindede om dem, der blev anvendt 7. oktober.

Der ventes ifølge New York Times at blive nedsat en kommission, der skal se på begivenhederne op til angrebet.

/ritzau/