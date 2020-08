Førstedagen af det republikanske konvent er overstået. Den bød på voldsomme udtalelser, rørende øjeblikke, nye øgenavne og en række problematiske udsagn.

Netop de problematiske udsagn havde den store, Trump-kritiske avis New York Times sat sig for at undersøge nærmere. Og det var ikke så lidt, de fandt.

32 er det magiske tal.

Så mange falske, problematiske eller overdrevne udsagn fandt avisen blandt talerne, der inkluderede præsident Donald Trump, senator Tim Scott fra South Carolina, tidligere ambassadør for FN Nikki Haley og Donald Trumps ældste søn, Donald Trump jr.

Netop præsident Donald Trump er notorisk kendt for at omgås sandheden. Det sker så ofte og i så høj grad, at det på det nærmeste er blevet normalt. Og hans støtter trækker på skuldrene over det.

Washington Post har, siden Trump blev præsident, dagligt fulgt med i alle hans udtalelser og opgør hver eneste fejlagtige eller vildledende udsagn begået af præsidenten.

I skrivende stund er det blevet til 20.055 vildledende eller falske udsagn over 1.267 dage. Det svarer til lige under 16 falske udsagn fra præsidenten per dag.

Og måske netop derfor satte New York Times sig for at kigge nærmere på de forskellige udtalelser i forbindelse med det republikanske konvent.

I år er republikanernes konvent hovedsageligt digitalt. Foto: JESSICA KOSCIELNIAK

Blandt de direkte falske udsagn fra førstedagen kan nævnes:

»Vi fyrer ikke postarbejdere. De kan de (Demokraterne, red.) godt lide at sige. Hvis der er nogen, der gør det, så er det Demokraterne, ikke Republikanerne,« sagde Donald Trump, hvis postchef, Louis DeJoy, har stået bag en større sparerunde i US Postal Service.

»Biden vil tage flere immigranter ind for at tage amerikanske job. Han vil åbne grænserne og drive lønnen ned for amerikanere på et tidspunkt, hvor reelle lønstigninger finder sted for lavindkomstarbejdere første gang i moderne tid,« sagde Donald Trump jr., med henvisning til, at nogle demokrater på partiets venstrefløj vil tillade flere immigranter at komme til USA ustraffet. Dette gælder dog ikke Joe Biden.

»Vi skal bare have denne Kina-virus til at forsvinde. Og det er ved at ske,« sagde Donald Trump med henvisning til coronavirus-epidemien, som i øjeblikket rammer mere end 30.000 nye amerikanere dagligt og har betydet over 170.000 dødsfald.

Tirsdag aften og natten til onsdag løber konventets anden dag af stablen.

Her kan man nok en gang se frem til taler og indslag fra præsident Trump, der helt historisk deltager aktivt alle fire dage, samt fra en række andre prominente republikanere.

De tæller blandt andet førstedame Melania Trump, udenrigsminister Mike Pompeo samt Donald Trumps børn Eric og Tiffany Trump.

Republikanernes konvent Hvert fjerde år holder både Republikanerne og Demokraterne et konvent

Det gør de for endeligt at nominere den person, som skal være partiets præsidentkandidat

I år er Joe Biden Demokraternes præsidentkandidat, mens Donald Trump er Republikanernes

Først når partiet ved konventet har nomineret en kandidat, er opstillingen endegyldig

I år holdes både Republikanernes og Demokraternes konvent stort set digitalt pga. coronapandemien

De dele, der ikke foregår online, finder hovedsageligt sted i enten Charlotte, North Carolina og Jacksonville, Florida, eller i Det Hvide Hus

Ved tidligere konventer har tusindvis af delegerede og partisoldater været samlet til en stor politisk fest

Demokraternes konvent løb af stablen 17.-20. august. Republikanernes finder sted 24.-27. august

