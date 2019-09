Ifølge avis er whistlebloweren, der siger, at Trump forsøgte at presse oplysninger om Biden, en CIA-officer.

Whistlebloweren, som fortæller, at Donald Trump har forsøgt at presse Ukraines præsident til at efterforske den demokratiske rival Joe Biden, er ifølge avisen New York Times en CIA-officer.

Vedkommende har tidligere haft sin gang i Det Hvide Hus.

Det oplyser flere kilder, der er bekendt med undersøgelsen. CIA-officeren blev torsdag i Kongressen omtalt som en mand.

Han har i sin indsigelse fortalt, at det er en række embedsmænd i Det Hvide Hus, som har forsynet ham med oplysningerne om en kontroversiel samtale, som Trump har haft med Ukraines præsident.

New York Times kritiseres for at gå for tæt på whistleblowerens identitet.

Advokater for CIA-officeren siger, at det kan være farligt at afsløre hans identitet.

- Enhver beslutning om at rapportere alle mulige oplysninger om en whistleblowers identitet er dybt bekymrende og hensynsløst, eftersom det kan bringe personen i fare, siger hans advokat Andrew Bakaj.

- Whistlebloweren har ret til at være anonym, mener han.

Trump rettede torsdag et hårdt angreb på de folk, der har forsynet whistlebloweren med oplysningerne. Han var tæt på at kalde dem spioner og antydede, at der fandtes straffe for den slags "i gamle dage". Han henviste tilsyneladende til dødsstraf.

Jesselyn Radak fra organisationen Source Protection Programme, siger til avisen The Guardian, at dette "har en afskrækkende effekt på enhver, som overhovedet tænker på at blæse i fløjten".

Hun mener, at New York Times har efterladt CIA-officeren i en meget "sårbar" tilstand.

- Vi ønskede at give oplysningen til vores læsere for at give dem mulighed for at gøre deres egen bedømmelse af, om han er troværdig, siger New York Times chefredaktør, Dean Baquet.

