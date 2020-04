Antallet af døde i New York er det seneste døgn steget med 779. Det slår tirsdagens rekord på 731 dødsfald.

I det seneste døgn er der registreret 779 dødsfald i den amerikanske delstat New York blandt mennesker smittet med coronavirus. Det er det hidtil højeste antal døde, delstaten har registreret på et døgn.

Det oplyser guvernør Andrew Cuomo onsdag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Døgnet inden var det 731.

Cuomo beordrer alle flag i delstaten på halv mast for at ære ofrene for coronavirusset.

På sit daglige pressemøde havde han en god og en dårlig nyhed, skriver CNN.

Den dårlige var det rekordhøje dødstal, men den gode er, at kurven trods alt flader ud, og at det virker, at befolkningen bliver hjemme og holder afstand.

Andrew Cuomo meddeler også, at han giver befolkningen i delstaten mulighed for at brevstemme ved primærvalget i juni.

Det skulle oprindeligt være afholdt den 28. april, men er nu rykket til den 23. juni.

Antallet af omkomne har for længst overskredet dødstallet for angrebet på World Trade Center den 11. september 2001. Her mistede 2753 livet, mens coronakrisen har kostet over 6200 newyorkere livet.

/ritzau/