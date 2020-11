- Vi må kæmpe imod den anden bølge af covid-19, siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

New Yorks kommunale skoler vil midlertidigt blive lukket fra torsdag for at stoppe udbredelsen af coronavirus.

Det siger borgmesteren i den amerikanske millionby, Bill de Blasio, som advarer om, at det er påkrævet med ekstraordinær stor forsigtighed på alle områder.

Udmeldingen fra Bill de Blasio svækker håbet om, at New York var ved at være på vej ud af krisen.

De lokale myndigheder har nu registreret, at antallet af smittetilfælde er steget gennemsnitligt tre procent over en periode på syv dage, hvilket var den grænse, som fører til nedlukning af USA's største skolesystem.

- Vi må kæmpe imod den anden bølge af covid-19, skriver de Blasio på Twitter og tilføjer:

- Desværre betyder denne udvikling, at de offentlige skoler må lukkes fra torsdag den 19. november.

Borgmesteren siger, at skolerne lukkes indtil videre.

I september fik elever og studerende lov til at vende tilbage til klasseværelserne, mens skoler i mange andre amerikanske byer stadig var lukkede.

Den amerikanske millionby blev i marts USA's epicentrum for coronavirusset.

/ritzau/Reuters