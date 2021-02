Opfordringen til indbyggerne i New York er ikke til at tage fejl af.

»Hvis du kan blive hjemme, så bliv hjemme,« lyder det fra byens borgmester, Bill de Blasio.

En stor snestorm er på vej mod den amerikanske millionby, og derfor har myndighederne nu erklæret undtagelsestilstand over byen i et døgn, begyndende fra mandag morgen kl. 6 (lokal tid).

»Snestormen bliver farlig med stort snefald og stærke vinde,« skriver borgmester Bill de Blasio med en opfordring til byens borgere om at holde sig fra gaderne, så udrykningskøretøjer kan komme frem.

A worker clears snow as snow begins to fall in Times Square during a snow storm, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., January 31, 2021. REUTERS/Jeenah Moon Foto: JEENAH MOON Vis mere A worker clears snow as snow begins to fall in Times Square during a snow storm, during the coronavirus disease (COVID-19) pandemic in the Manhattan borough of New York City, New York, U.S., January 31, 2021. REUTERS/Jeenah Moon Foto: JEENAH MOON

Det lokale medie ABC 7 skriver, at der kan falde mellem 40 og 60 centimeters sne, og at vindstødene kan ramme med op til 17-22 meter i sekundet. Det forventes at uvejret ganske usædvanligt vil vare med i op mod 48 timer, når først det rammer.

ABC 7 skriver videre, at 715 saltspredere og 2.000 sneplove er klar til at rydde vejene, og newyorkere frarådes samtidig at foretage ikkenødvendige ture i byen eller rejser i det hele taget. Visse bybusser tages ud af drift, mens andre har fået monteret snekæder. Byens underjordiske metro vil stadig være i funktion, eventuelt med hjælp fra sneblæsere.

De store lufthavne i nærheden af New York melder også om store påvirkninger:

I LaGuardia Airport er omkring 81 procent af alle mandagens afgange aflyst.

I John F. Kennedy Airport er 71 procent af mandagens afgange aflyst.

I Newark Airport er 70 procent af mandagens afgange aflyst.

Samtidig skriver New York Times, at mange coronavaccineaftaler er blevet aflyst mandag. Borgmester Bill de Blasio har på et pressemøde meddelt, at han ikke vil have de ældre borgere ud i det voldsomme vejr.

Sneen er allerede begyndt at falde i New York. Foto: JEENAH MOON Vis mere Sneen er allerede begyndt at falde i New York. Foto: JEENAH MOON

I nabostaten New Jersey har guvernør Phil Murphy også erklæret undtagelsestilstand, som allerede er trådt i kraft søndag kl. 19 (lokal tid). Også her er alle store covid-19-vaccinesteder lukket mandag.

Stribevis af skoler i både New York og New Jersey er også lukket ned.