Flere regioner i New York kan begynde at genåbne, siger guvernør, mens Trump langer ud efter Demokrater.

Antallet af døde med coronavirus er faldet til det laveste niveau, New York har oplevet siden 26. marts.

Det siger delstatens guvernør, Andrew Cuomo, på sin daglige pressebriefing mandag.

Dagen inden blev der registreret 207 døde blandt de coronasmittede i New York. Delstaten er den hårdest ramte af USA's 50 delstater.

Der er også lys for enden af tunnelen, når man ser på antallet af nye indlæggelser. Det er faldet til 488 nye indlæggelser om dagen, når man regner på et gennemsnit af de foregående tre dage, siger guvernøren.

Dagen inden var der i gennemsnit 521 nye indlæggelser per dag i de seneste tre dage.

De gode nyheder betyder også, at dele af New York kan genåbne efter at have været lukket helt eller delvist ned.

Cuomo siger mandag, at han forventer, at flere regioner kan åbne gradvist fra weekenden. På fredag udløber den ordre, myndighederne har udstedt til delstatens indbyggere om at blive hjemme.

- Nogle regioner er klar fra i dag, siger Cuomo.

- De skal bare have nogle logistiske brikker på plads inden ugens udgang, tilføjer han.

Cuomo siger, at han ønsker at undgå en ny bølge af smitte, hvis man genåbner for hurtigt.

Samtidig er den amerikanske præsident, Donald Trump, endnu en gang gået på Twitter med en bredside mod Demokraterne. Han beskylder dem for at forsinke genåbningen for politisk vinding.

- Demokraterne handler langsomt over hele USA af politiske årsager. De ville vente til 3. november, hvis det var op til dem, skriver han med henvisning til den dato, præsidentvalget efter planen finder sted.

Trump, der er bekymret for de enorme økonomiske konsekvenser af nedlukningen, har flere gange presset på for at få en hurtigere genåbning af USA.

Han har blandt andet på Twitter opfordret indbyggerne i Michigan og to andre stater til at "befri" deres stat.

Trump har tidligere antydet, at Demokraterne ønsker at bruge coronakrisen til at skade ham.

/ritzau/Reuters