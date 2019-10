Politikerne i New York er nået til enighed om, at det er ondt at stopfodre fugle for at producere foie gras.

New York er kendt som en af verdens kulinariske hovedstader, men der er én berømt ret, som snart bliver taget af menuen.

Bystyret i New York besluttede onsdag med et stort flertal at forbyde foie gras fra 2022.

Den franske delikatesse er ekstra fed lever fra gås eller and, hvor fuglen er blevet stopfodret. Foie gras produceres især i Frankrig, men også andre steder i Europa og i Israel.

Politikerne i New York nåede således onsdag til enighed om, at det er ondskabsfuldt at stopfodre ænder og gæs for at opfede deres levere til menneskelig indtagelse.

Loven træder i kraft fra oktober 2022 og forbyder enhver virksomhed fra at sælge, servere eller sågar besidde foie gras.

Hvis man overtræder forbuddet, vil man blive straffet med en bøde på mellem 500 og 2000 dollar. Det svarer cirka til mellem 3000 og 13.000 danske kroner.

Forkæmpere for dyrerettigheder hylder politikernes beslutning, som blev stemt igennem med 42 stemmer for og blot seks imod.

/ritzau/AFP