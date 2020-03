Forbud mod større forsamlinger i New York rammer blandt andet teatrene på Broadway fra torsdag aften.

Den amerikanske delstat New York forbyder de fleste forsamlinger på flere end 500 mennesker for at begrænse spredningen af coronavirus. Det meddeler New Yorks guvernør, Andrew Cuomo, torsdag på Twitter.

- Fra fredag klokken 17, vil forsamlinger på 500 mennesker eller mere ikke være tilladt i staten New York, skriver Cuomo.

Forbuddet rammer blandt andet teatrene på Broadway, der må aflyse forestillinger.

- For Broadway-teatrene på Manhattan træder disse regler i kraft klokken 17.00 i dag (torsdag, red.), skriver guvernøren.

De kulturinstitutioner, der har plads til færre end 500 mennesker, må kun fyldes halvt, lyder en af de nye regler.

Skoler og offentlig transport fortsætter indtil videre som hidtil.

Delstaten New York har indtil videre bekræftet 328 tilfælde af smitte med coronavirus. Endnu er der ingen dødsfald, oplyser Cuomo.

/ritzau/