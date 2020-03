Én af USA's største byer New York City er en tikkende coronabombe.

Dét indrømmer staten New Yorks guvernør, Andrew Cuomo.

Og den 62-årige politiker indrømmer også, at han er nervøs.

»Coronavirussen kommer til at ramme vores fantastiske storby som en løbsk godstog. Det er en katastrofe, der blot venter på at ske, hvis vi ikke gør noget med det samme.«

Guvernør Andrew Cuomo afholder sin daglige pressekonferrence i det gigantiske Javits Convention Center, der er lavet om til hospital.

Sådan sagde guvernøren tirsdag, da han holdt sin daglige pressekonference i Javits Convention Center, der på grund af nødsituationen er lavet om til et kæmpemæssigt coronahospital.

»Hvordan beskytter du en storby med 8,6 millioner indbyggere og 70.000 hjemløse, en storby, hvor alle nærmest bor, sover og arbejder oven på hinanden. Well, det kan du bare ikke. Der er ingen steder at flygte hen.«

Sådan siger radioværten Howard Stein, der selv bor i New York City.

Tirsdag rundede USA 50.000 coronasmittede borgere. Og ud af disse bor halvdelen i staten New York og godt 15.000 af disse er fordelt i New York Citys fem bydele: Bronx, Brooklyn, Queen, Staten Island og den bedste kendte, Manhattan.

Indbyggerne i New York City står i lange køer for at blive testet for coronavirus.

Hver dag dukker tusindvis af nye coronatilfælde op i New York. I løbet af sidste weekend blev antallet af smittede fordoblet. Og USA's præsident Donald Trump tweetede stolt, at han nu havde skaffet New York hele 400 respiratorer.

400 respiratorer er selvfølgelig en stor hjælp, hvis man står og mangler. Men ifølge guvernør Andrew Cuomo er det ikke meget mere end en dråbe i vandet.

»I løbet af de næste uger skal vores stat bruge 30.000 respiratorer. Så nu vil jeg gerne have at vide, hvilke patienter, der skal have de 400 respiratorer og hvilke 29.600 coronasmitede, der skal dø. Der bliver nemlig ikke nok til alle de syge,« sagde Andrew Cuomo.

Overalt i New York stod potentielt coronasmittede borgere tirsdag i lange køer for at blive testet. For at holde de krævede to meters afstand, var køerne ekstra lange. Regnen silede ned. Og ifølge ærkenewyorker og 'Taxi Driver'-stjerne Robet De Niro er humøret mange steder i byen helt i bund.

'Kun tre kunder i butikken ad gange', står det på det her skilt i Brooklyn, New York.

»Det smerter mig at se min hjemby på den her måde,« siger De Niro til bladet People Magazine.

I weekenden sagde Guvernør Andrew Cuomo, at toppen af corona-bølgen ville ankomme om to til tre uger. Men i går afslørede guvernøren:

»Toppen af bølgen bliver højere, end vi havde forventet. Og bølgen ankommer langt tidligere end vi havde forventet. Det kan blive en uoverskuelig katastrofe,« sagde guvernøren.

Med New York Citys eksplosion af coronasmittede, er der ikke mange eksperter, der tror på Donald Trumps løfter om snarlig normalisering.

Og på et landkort over USA er New York bestemt ikke den eneste røde plet.

Således dukker storbyer som New Orleans, San Francisco og Seattle op med deres egen coronaeksplosion.

På landsplan var der sent tirsdag aften 52,921 smittede i USA. 684 amerikanere har mistet livet på grund af sygdommen, der startede i Kina i slutningen af 2019.

Og i et interview tirsdag sagde Donald Trumps førende corona-ekspert Anthony Fauci:

»Det bliver meget værre, før det bliver bedre.«