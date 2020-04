3700 flere mennesker antages at være døde af Covid-19 i New York City, hvormed i alt 10.367 er døde i byen.

New York City opjusterer antallet af coronarelaterede dødsfald med yderligere 3700 til i alt 10.367.

Det oplyser byens sundhedsmyndigheder tirsdag eftermiddag lokal tid.

Det reviderede dødstal kommer, efter at myndighederne har besluttet at inkludere de personer, der antages at være døde som følge af Covid-19, selv om de aldrig har fået påvist smitte med coronavirus.

- Bag hvert enkelt dødsfald er en ven, et familiemedlem, en elsket. Vi har fokus på at sikre, at enhver newyorker, der døde på grund af Covid-19, bliver talt med, siger sundhedskommissær Oxiris Bardot.

De 10.367 omfatter alle coronarelaterede dødsfald i New York City siden 11. marts.

/ritzau/Reuters