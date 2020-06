USA's værst ramte by af coronavirusset nåede onsdag en milepæl med nul døde på et døgn.

New York City har registreret nul coronarelaterede dødsfald på et døgn for første gang siden marts.

Det viser tal fra myndighederne i byen ifølge lokalmediet New York Daily News.

Tallene udgør antallet af registrerede døde i løbet af onsdag lokal tid. Tre dødsfald er muligvis forbundet med coronavirus, men det vil først blive be- eller afkræftet senere.

Det første bekræftede coronadødsfald i New York City skete 11. marts. Siden er over 20.000 døde i millionbyen, hvilket er knap en femtedel af alle dødsfald i USA.

7. april toppede de daglige dødsfald i New York City med 590 bekræftede dødsfald, viser tal fra byens myndigheder.

- Det er rigtig gode nyheder, siger Freddi Goldstein, der er talsmand for New York Citys borgmester, Bill de Blasio, til NY Daily News.

New York City har været lukket ned i over to måneder grundet virusudbruddet.

På et pressemøde torsdag siger Bill de Blasio, at byen nu er under den tærskelværdi, der blev sat for, hvornår byen kunne genåbne.

- Det er rigtig gode nyheder. Hvad end vi ellers bekæmper, hvad end vi ellers skal overvinde, er dette, hvad der giver os mulighed for at komme fremad, siger Bill de Blasio til pressemødet ifølge NY Daily News.

Trods nedlukningen har tusindvis af personer været i New York Citys gader de seneste dage for at demonstrere mod politivold og den sorte mand George Floyds død.

Bill de Blasio og guvernøren i delstaten New York, Andrew Cuomo, indførte tirsdag et udgangsforbud i byen fra klokken 20.00 om aftenen til klokken 05.00 om morgenen.

Det har demonstranterne set stort på de seneste dage, skriver flere amerikanske medier.

/ritzau/