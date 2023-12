Politi og brandvæsen har aftenen og natten til tirsdag dansk tid kæmpet i flere timer.

For en syvetagers bygning er delvist kollapset i bydelen Bronx.

Det skriver flere lokale medier i New York.

Hjørnet af bygningen styrtede ned omkring 15.30 lokal tid, hvor mennesker i nærheden måtte flygte for at undgå at blive ramt.

Herefter sendte politi og brandvæsen ind for at se om nogle skulle ligge under murbrokkerne. Blandt andet brugte man eftersøgningshunde.

Umiddelbart kom ingen mennesker til skade.

'Mirakuløst nok blev ingen alvorligt såret ved det delvise bygningskollaps ved 1915 Billingsley Terrace,' skrev brandkommissær Laura Kavanagh på X.

En medarbejder i butikken, der ligger på gadeplan i bygningen, fortalte Telemundo 47 og NBC New York, at folk inde i butikken var i stand til at flygte sikkert, fordi de hørte en høj støj efterfulgt af en vandstrøm, efter at et rør var sprængt.

Det fungerede som en advarsel om, at der var noget galt, og de løb alle i sikkerhed, inden kollapset indtraf minutter senere.

Borgmester Eric Adams bekræftede, at alle inde i butikken nåede ud før kollapset.

Artiklen opdateres …