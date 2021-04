Det daglige antal af smittede på landsplan i Indien mandag steg til rekordhøjde: 273.810.

Indiens hovedstad, New Delhi, lukkes fra mandag ned en uge på grund af et meget stort antal coronasmittetilfælde.

Det sker, samtidig med at det daglige antal af smittede på landsplan mandag steg til rekordhøjde: 273.810.

I hovedstaden, der har over 20 millioner indbyggere, mangler hospitalerne sengepladser, iltforsyninger og vigtig medicin.

Antallet af smittede i Indien er nu på over 15 millioner, hvilket kun overgås i USA. Målt per indbyggertal er Indiens smittetal dog stadig langt under mange andre lande.

Indiens indbyggertal er på 1,38 milliarder. Smittetal kan også være svære at sammenligne fra land til land, da de afhænger meget af, hvordan og hvor meget der testes.

I New Delhi er der nu under 100 sengepladser ledige på hospitalsafdelinger for alvorligt syge covid-19 patienter.

Der rettes tiltagende kritik mod premierminister Narendra Modis regering for dens håndtering af Indiens anden smittebølge, hvor hundredtusinder har deltaget i religiøse festivaler og valgmøder.

Indien indførte tidligere på måneden nye restriktioner med nedlukninger og udgangsforbud for snesevis af millioner indbyggere.

Den indiske regering siger, at smitten tager stærkt til på grund af befolkningstætheden i storbyerne. Udbredt modvilje mod at bære mundbind har øget smitteudbredelsen.

Forretninger og markeder blev fuldt genåbnet i februar. Der er samtidig mangel på vaccine, selv om Indien er verdens største producent af covid-19-vaccine.

/ritzau/Reuters