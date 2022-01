En bizar hændelse om to mænd, der fredag bragte en mands lig ind på et posthus i Irland for at hente hans pension, når nu nye højder.

Det viser sig nemlig, at den ene af mændene, der bragte liget til posthuset, var 40-årige Declan Haughney, der er nevø til den 66-årige afdøde mand.

Det skriver Mirror.

Her prøvede Declan Haughney, sammen med en anden mand, at få udbetalt onklens pension.

Det krævede dog, at manden selv mødte op, hvorfor de to mænd hentede ham.

Men det gik ikke som forventet. For de medbragte i stedet onklen død, hvorefter de hurtigt flygtede fra stedet og efterlod liget.

Declan Haughney er nu blevet 'talk of the town', og er blevet stemplet som en morder.

Han er nu anklaget for bevidst at have hentet sin døde onkel i hjemmet for at få pensionen udbetalt.

Men han afviser det hele, ligesom han understreger, at han ikke vidste, onklen var død, da de bragte ham til postkontoret.

»Hvorfor skulle jeg røve min onkel? Jeg er ikke så stor en idiot, at jeg går ind i Hoseys (postkontoret red.) med en død mand for at kræve hans penge,« fortæller han til Mirror.

Han understreger, at onklen var i live, da de hentede ham fra hjemmet, og at dødsfaldet må være sket på vejen derhen.

Men ifølge politiets efterforskning tyder det på, at onklen døde omkring tre timer før ankomsten til postkontoret.