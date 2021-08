Billede 1: En helikopter hænger over den amerikanske ambassade i færd med at evakuere diplomater og personale.

Billede 2: En helikopter hænger over den amerikanske ambassade i færd med at evakuere diplomater og personale.

Umiddelbart ligner de to fotos hinanden: Både situationen, omgivelserne og konsekvenserne. Men faktisk er der 46 års forskel. Og godt 4.600 kilometers afstand mellem lokationerne.

Parallellerne bliver dog alligevel draget efter søndagens udvikling i Afghanistan, hvor Taliban mere eller mindre sikrede sig kontrol over landet, hvor USA ellers har haft styrker indsat i 20 år. Paralleller til et af USAs sorteste militære kapitler: Vietnamkrigen.

PHOTO 1: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the #Taliban enter #Kabul from all sides. #Afghanistan (2021)



PHOTO 2: US diplomat evacuate US from embassy via helicopter as the PAVN & Viet Cong capture of Saigon, Vietnam (1975) pic.twitter.com/YamWmzjOay — Stefan Simanowitz (@StefSimanowitz) August 15, 2021

Og det skete altså eksempelvis i ovenstående tweet fra journalisten Stefan Simanowitz, der har fået tusindvis af likes på Twitter.

Her kan man side om side se, hvordan den amerikanske ambassade bliver evakueret af transporthelikoptere i Kabul hen over weekenden, og hvordan det samme skete i Saigon i 1975, da Vietcong-styrkede myldrede ind i den vietnamesiske hovedstad.

Også dengang var der kaos, da mange folk forsøgte at flygte fra landet.

Ikke mindst de lighedspunkter har fået kritikken til at hagle ned over præsident Joe Biden. Som det eksempelvis lyder i en leder hos New York Post om situationen i Afghanistan: 'Det er lige så ydmygende som tag-roderiet i Saigon 1975.'

Den nuværende udvikling i Afghanistan har også rettet fokus mod Joe Bidens ord, der faldt for lidt over en måned siden, da han 8. juli blev spurgt til, om han selv så paralleller mellem den amerikanske tilbagetrækning i henholdsvis Vietnam og Afghanistan.

»Ingen som helst. Nul,« lød svaret fra Joe Biden:

»Dengang var der hele brigader, seks hvis jeg ikke tager fejl, der brød gennem portene til vores ambassade. Taliban er ikke den nordvietnamesiske hær. Det er den ikke – og de kan ikke på nogen måde sammenlignes i forhold til duelighed. Der kommer ikke til at opstå situationer, hvor man vil se folk blive transporteret væk fra USAs ambassade i Afghanistan. Det kan overhovedet ikke sammenlignes.«

Resten er allerede historie. Som man siger.

Følg B.T.s liveblog om situationen i Afghanistan her