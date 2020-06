Et computerangreb har lukket Australien og New Zealands største bryggeri, Lion, og stoppet for forsyningen til barer og restauranter, netop som de to lande var på vej at at åbne op igen efter coronaopandemien.

Det oplyser firmaet Lion fredag. De producerer bland andet populære øl som XXXX Gold og Tooheys, og angrebet kunne ikke være kommet på et værre tidspunkt.

Ifølge efterforskerne har angrebet lagt hele computersystemet ned, mens hackere forlanger løsepenge for at åbne det igen.

»Vi lukkede straks alle vore systemer ned som en sikkerhedsforanstaltning. Og vi har fortsat med at arbejde sammen med computereksperter for at finde ud af, hvor længe vi er påvirket af situationen,« oplyser Lion.

En stamkunde løfter et glas øl op på en bar i Sydney. Foto: GREG WOOD Vis mere En stamkunde løfter et glas øl op på en bar i Sydney. Foto: GREG WOOD

Firmaet ville ikke give nogen detajler om en løsesum. Men de sagde, at det varede længere end forventet at få systemerne tilbage online. Det skriver AFP.

Bryggeriets nedbrud kom samtidig med, at barer og restauranter over hele New Zealand og Australien var begyndt at åbne igen efter at have været lukket siden marts.

Også sporten er ved - langsomt - at vænne sig til noget, der ligner normalen. Fra næste måned bliver op til 10.000 tilskuere tilladt i Australien.

New Zealand forbereder en rugbyturneringen, der går i gang på lørdag, og glæder sig til at invitere tilskuere.

Denne australske cricketfan har en lidt særpræget hovedbeklædning på. Foto: GREG WOOD Vis mere Denne australske cricketfan har en lidt særpræget hovedbeklædning på. Foto: GREG WOOD

»Vi arbejder på at bringe vore bryggerier tilbage online så hurtigt som muligt. I mellemtiden vil vi bruge løs af det, vi allerede har produceret, og vi vil måske se lidt midlertidigt knaphed,« oplyser firmaet.

Også Lions mælkeproduktion er ramt af computervirussen.