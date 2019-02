Med et ukendt antal liv på samvittigheden kan verdens mest frygtede narkokonge se frem til et langt liv bag tommetykke tremmer. Men trods de mørke udsigter har 'El Chapo' tydeligvis nydt hvert et minut af den månedlange retssag imod ham i New York.

Da skuespilleren Alejandro Edda således mødte op på den sidste dag, før sagen blev afsluttet og overladt til den 12 mand store jury, gik det ikke helt, som Hollywood-helten havde forestillet sig.

I Netflix-serien 'Narcos: Mexico' spiller Edda således rollen som Joaquin Guzmán alias 'El Chapo'. Og i retssalen i Brooklyn havde han blot regnet med diskret at følge med fra bagerste række i det fyldte retslokale.

Alejandro Edda, der spiller narkobaron 'El Chapo' i Netflix-serien 'Narcos; Mexico', møder op i retten i Brooklyn, New York. Her fik han sig en ekstra overraskelse, da han stod ansigt til ansigt med den ægte vare. Foto: ANGELA WEISS - AFP Vis mere Alejandro Edda, der spiller narkobaron 'El Chapo' i Netflix-serien 'Narcos; Mexico', møder op i retten i Brooklyn, New York. Her fik han sig en ekstra overraskelse, da han stod ansigt til ansigt med den ægte vare. Foto: ANGELA WEISS - AFP

Men El Chapo havde tydeligvis fået at vide, at hans Hollywood'ske alter ego ville være tilstede. Og da Alajandro Edda var ved at finde sin plads, vendte 'El Chapo' sig om, kiggede ham lige ind i øjnene, smilede og vinkede.

»Jeg smilede ikke igen. Men jeg blev lidt bange. Guzman er meget intimiderende. Og det var ikke, hvad jeg havde ventet,« fortæller Edda til avisen New York Times.

Men set i et større perspektiv slap Hollywood-stjernen selvfølgelig langt lettere fra mødet med frygtede narko-baron, end mange andre, der har set El Chapo i øjnene.

En svært bevæbnet Joaquin 'El Chapo' Guzman (tv) i sin storhedstid. Foto: AFP Vis mere En svært bevæbnet Joaquin 'El Chapo' Guzman (tv) i sin storhedstid. Foto: AFP

Selvom 'El Chapo' således 'kun' er anklaget for selv at have begået tre mord - hvoraf ét offer angiveligt blev levende begravet, er den 61-årige mistænkt for at give ordre til over 50 mord og indirekte stå bag tusindvis af dødsfald i og omkring Mexico.

I over 20 år var 'El Chapo' således leder af Maxicos største narkokartel Sinaloa. Han opbyggede før sin seneste anholdelse i 2016 en formue på 28 milliarder kroner. I retssalen i Brooklyn, New York tegnede anklagemyndighedens 58 vidner et på ét gang skræmmende og imponerende billede af El Chapos virksomhed.

Udover de mange mord, smuglede Guzman således. heroin, amfetamin, marijuana og ikke mindre en 500 tons kokain fra Mexico til USA. Og ifølge den amerikanske anlagemyndighed skete indsmuglingen i bl.a. speedbåde, fiskebåde, fly lavet af glasfiber, helikoptere, toge, biler, u-både og en mere end halvanden kilometer lang tunnel under den amerikansk-mexicanske grænse.

Med over 150 mord på egen samvittighed, mødte lejemorder og narkosmugler Juan Carlos 'Chupeta' Ramirez Abadia op som vidne imod sin tidligere ven og kollega Joaquin 'El Chapo' Guzman. Efter utallige plastiske operationer i ansigtet er Abadia næsten ikke til at kende. Foto: AFP Vis mere Med over 150 mord på egen samvittighed, mødte lejemorder og narkosmugler Juan Carlos 'Chupeta' Ramirez Abadia op som vidne imod sin tidligere ven og kollega Joaquin 'El Chapo' Guzman. Efter utallige plastiske operationer i ansigtet er Abadia næsten ikke til at kende. Foto: AFP

I sin tid som mexicos narko-konge nummer ét, var El Chapo også kendt for at bestikke alt og alle. Således fortalte vidner under retssagen, at både politikere, politifolk og grænsevagter arbejdede for El Chapos. Og der går sågar rygter om, at Mexicos nu forhenværende præsident Enrique Pena Nieto havde fået det, der svarer til 700 millioner kroner for at vende hovedet den anden vej, når El Chapo begik sine forbrydelser.

Hvis det rygte er sandt kan det også forklare, hvordan El Chapo i 2015 (for anden gang) stak af igennem enn tunnel fra ét af Mexicos mest top-sikrede fængsler.

Og under retssagen var Joaquin Guzman alias 'El Chapo' ikke det eneste farverige indslag.

I videnskranken svor 29-årige Emma Coronel Aispuro, at hendes 61-årige mand Joaquin 'El Chapo' Guzman er uskylden selv. Den var der ikke mange, der troede på. Foto: DON EMMERT - AFP Vis mere I videnskranken svor 29-årige Emma Coronel Aispuro, at hendes 61-årige mand Joaquin 'El Chapo' Guzman er uskylden selv. Den var der ikke mange, der troede på. Foto: DON EMMERT - AFP

Således fortalte El Chapos blot 29-årige hustru Emma Coronel Aisporo, at hendes mand blot var en uskyldig farmer, der blev 'misforstået'.

Den berygtede lejemorder Juan Carlos Ramirez Abadia med over 150 drab på samvittigheden skræmte alle fra vid og sans med sit stærkt plastikopererede ansigt, mens han fortalte, at El Chapo var den 'virkelige forbryder'.

Juryen og altid fyldte retssal så billeder af El Chapos private zoo, hans ti flyveaskiner, hans milionvillaer ved stranden og sågar et foto af den tunnel, hvor igennem narko-kongen og hans kone - begge uden en trevl på kroppen stak af fra politiet.

Én af anklagemyndighedens advokater Amanda Liskamm side om side med den anklagede, Joaquin 'El Chapo' Guzman. Retsskitse fra Brooklyn federal court i New York City. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters Vis mere Én af anklagemyndighedens advokater Amanda Liskamm side om side med den anklagede, Joaquin 'El Chapo' Guzman. Retsskitse fra Brooklyn federal court i New York City. Foto: JANE ROSENBERG - Reuters

Forsvarsmyndigheden har påpeget, at flertallet af den 58 personer, der har vidnet imod 'El Chapo' selv er mordere, narkosmuglere og voldsmænd. Men trods den brogede forsamling i vidneskranken er El Chapos skæbne ifølge juridiske eksperter hos CNN, Washington Post og New York Times så godt som forseglet.

I torsdags meddelte den anklagede selv, at han ikke ville vidne.

Men selvom El Chapo vil tilbringe resten af sit liv i ét af USAs mest topsikrede fængsler, så vil han efter alt at dømme fortsat nyde sin egen berømmelse. Og déb berømmelse vil kun vokse.

selvom Joaquin 'El Chapo' Guzman har utallige liv på samvittigheden er han populær iblandt mange mexicanere. Foto: JOSE MENDEZ - EPA Vis mere selvom Joaquin 'El Chapo' Guzman har utallige liv på samvittigheden er han populær iblandt mange mexicanere. Foto: JOSE MENDEZ - EPA

Således er Netflix allerede godt igang med en ny sæson af 'Narcos: Mexico', hvor Alejandro Eddas Hollywood-version af El Chapo vil spille en endnu større rolle. Og både HBO og streamingservice Hulu arbejder angiveligt også på deres respektive 'El Chapo'-projekter.