Den populære 80'er-nostalgiske serie vender tilbage med en fjerde sæson, men hvornår vides ikke endnu.

Tv-serien "Stranger Things" vender tilbage med en fjerde sæson.

Det annoncerer Netflix i en pressemeddelelse, som samtidig oplyser, at streaminggiganten har underskrevet en flerårig film- og seriekontrakt med serieskaberne The Duffer Brothers.

- Vi er utroligt glade for at fortsætte vores gode forhold til Netflix, som tog en kæmpe chance med os og vores serie det har ændret vores liv for evigt.

- Vi kan ikke vente med at fortælle mange flere historier sammen og vi starter selvfølgelig med et returvisit til Hawkins, siger skaberne af serien, Matt og Ross Duffer, i pressemeddelelsen.

"Stranger Things" har været nomineret til mere end 50 priser, herunder Emmy, Golden Globe og BAFTA.

Rekordmange brugere - 40,7 millioner - streamede det første afsnit af "Stranger Things", da tredje sæson udkom i juli.

Der er endnu ikke nogen udgivelsesdato på den fjerde sæson.

/ritzau/