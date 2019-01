Streamingtjenesten Netflix advarer nu sine seere mod at se en serie på fire afsnit om massemorderen Ted Bundy - hvis man ikke ser den sammen med nogle andre.

»Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes« fik premiere på Netflix torsdag, og den er baseret på arbejdet af journalisterne Stephen Michaud og Hugh Aynesworth.

Det inkluderer blandt andet interviews med Ted Bundy, mens han sad på dødsgangen i 1980.

Serien indeholder uddrag af optagelser, der blev lavet under disse samtaler, ligesom der optræder interviews og andet arkivmateriale.

Ted Bundy fotograferet efter han blev fanget after den første flugt i 1977. Foto: FBI Vis mere Ted Bundy fotograferet efter han blev fanget after den første flugt i 1977. Foto: FBI

Dokumentaren fik premiere på 30-årsdagen for henrettelsen af Ted Bundy i den elektriske stol i et fængsel i Florida den 24. januar 1989.

Netflix advarede sine seere mod at se serien alene i et tweet på dagen for premieren: »...Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes bliver nu streamet, det er måske en idé ikke at se den alene x«.

Adskillige af brugerne af sociale medier delte meddelelsen, der sagde at dokumentaren havde skræmt dem.

En skrev således: »Jeg ville ønske, at jeg havde set 'se den ikke alene', noget før, for jeg er skræmt.«

Ted Bundy myrdede adskillige unge kvinder og piger op gennem 1970'erne.

Mange af hans ofre så ham som en pæn fyr med karisma, og det var disse træk han udnyttede for at vinde deres tillid.

Han ville typisk nærme sig ofrene på et offentligt sted, idet han spillede syg, eller lod som om han havde et handicap. Men så snart de kom til et mere afsides sted, så overmandede han dem.

Nogle gange vendte han tilbage til åstedet for i timevis at lege med og have samleje med de opløste lig.

Han huggede hovedet af mindst 12 ofre, og i en periode gemte han dem i sin lejlighed som souvenirs.

Et par gange brød han simpelthen ind i ofrenes lejlighed om natten og slagtede de sovende ofre.

Ted Bundy blev arresteret første gang i 1975 i Utah for kidnapning, og han blev snart mistænkt for en lang række uopklarede mord i flere stater.

Han flygtede på dramatisk vis hele to gange, og han begik tre mord, før han blev fanget igen i Florida i 1978.

Før han blev henrettet, indrømmede Ted Bundy, at han havde dræbt 30 kvinder og piger i syv af USAs stater.

Selv i dag kender ingen det virkelige omfang af hans kriminalitet.