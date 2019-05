Netbutikken Redbubble har besluttet at fjerne en række varer fra onlinehandlen, efter at have fået en gedigen skideballe af holocaust-museet Auschwitz-Birkenau Memorial.

For tre varer har fået folkene på museet, der står til uhyggeligt minde om den højeste potens af den industrialiserede jødeudryddelse, til at se rødt.

‘Synes i virkelig, at det er acceptabelt at sælge sådanne produkter som puder, nederdele og tasker med billeder af Auschwitz - et sted med en enorm menneskelig tragedie, hvor 1,1 millioner mennesker blev myrdet?’

‘Det er ganske foruroligende og respektløst,’ skriver museet i en henvendelse på Twitter til netbutikken.

Handlende hos Redbubble kunne eksempelvis købe nederdelen med et sort-hvidt motiv af bygninger fra den berygtede dødslejr, oprettet af Nazi-tyskland i det besatte Polen, for 40 dollar.

Men det er altså ikke faldet i god jord.

Redhubble er en australsk ejet digital markedsplads for brugerskabte varer.

Selskabet har svaret prompte på kritikken af at have de tre genstande til salg.

.@redbubble Do you really think that selling such products as pillows, mini skirts or tote bags with the images of Auschwitz - a place of enormous human tragedy where over 1,1 million people were murdered - is acceptable? This is rather disturbing and disrespectful. pic.twitter.com/cdPvZGMXC6 — Auschwitz Memorial (@AuschwitzMuseum) 7. maj 2019

Onlinebutikken påpeger, at det er en platform, hvor uafhængige brugere og kunstnere selv er ansvarlige for de produkter, de uploader.

Dog lyder det, at selskabet nu vil skærpe rutinerne.

Det skal sikre, at varer som de udskældte ikke kan finde vej til køberne.

'Vi tager afstand fra racisme og vold, herunder de grusomheder, der blev begået i koncentrationslejrene under krigen,' lyder det i en erklæring.