Benny Gantz siger, at han vil tale med alle, men har tidligere udelukket Likud med Netanyahu som leder.

Indbyggerne i Israel har ved tirsdagens valg igen vist deres tillid til partiet Blå og Hvid.

Det siger partileder Benny Gantz, der er tidligere hærchef, i sin tale til sine tilhængere natten til onsdag ifølge The Guardian.

- Ifølge resultaterne ser det ud til, at borgerne i Israel for anden gang har vist os deres tillid. Borgerne har tillid til sammenhold og respekt for demokratiet i Israel som et land, der er en jødisk stat og en demokratisk stat, siger 60-årige Gantz, der var leder af Israels forsvarsstyrker fra 2011 til 2015.

Det er som ventet helt tæt mellem de to største partier i Israel, Likud og Blå og Hvid, efter tirsdagens valg.

Det viser de første valgstedsmålinger fra israelske tv-stationer.

Premierminister Benjamin Netanyahus Likud-parti står til at få mellem 31 og 33 pladser i det israelske parlament, Knesset. Blå og Hvid står til at få mellem 32 og 34 pladser.

Benny Gantz siger videre i sin tale natten til onsdag, at han vil tale med "alle" i et forsøg på at danne en samlingsregering, herunder Avigdor Lieberman.

Valgstedsmålinger viser, at den tidligere israelske forsvarsminister og udenrigsminister Avigdor Lieberman og hans højreorienterede parti, Yisrael Beiteinu, kan komme til at spille en vigtig rolle, når den nye premierminister skal udpeges.

Yisrael Beiteinu står ifølge valgstedsmålinger sent tirsdag aften til at fordoble antallet af pladser i Knesset fra sine nuværende fem.

Det er fortsat uklart, hvem Lieberman vil pege på som premierminister.

- Jeg vil kæmpe for at danne en national samlingsregering, siger Benny Gantz.

- En bred samlingsregering, tilføjer han.

Den tidligere hærchef opfordrer i samme ombæring sine politiske modstandere til at mødes med ham, således at de kan danne en "bedre regering for alle borgere".

Gantz gentager, at de i første omgang er nødt til at vente tålmodigt på resultaterne.

Tidligere har Blå og Hvid sagt, at partiet kun vil gå i regering med Likud, hvis det ikke er Netanyahu, der står i spidsen for det.

/ritzau/