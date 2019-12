Blåt og Hvidt afviser forslag, som ifølge partiet blot skal aflede opmærksomheden fra korruptionssager.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, vil have israelerne til stemmeurnerne igen og foreslår et direkte valg til posten som premierminister.

Valget skal stå mellem Netanyahu og tidligere hærchef Benny Gantz.

Det foreslår han lørdag i et opslag på Facebook.

Hverken Netanyahus Likud-parti eller Gantz' parti, Blåt og Hvidt, har formået at samle et flertal bag en ny regering. De har hver især fået 28 dage til at forsøge siden valget i september.

Nu søger Netanyahu nye veje for at bryde dødvandet.

- Hvis Blåt og Hvidt ikke ønsker at indgå i en samlingsregering, må vi gå til det israelske folk og lade dem vælge den næste premierminister ved et direkte valg: Netanyahu eller Gantz, skriver han.

Gantz har afvist at gå i regering med Netanyahu, der er tiltalt i en række sager om svindel, mandatsvig og bestikkelse.

Hans parti afviser også blankt forslaget om et "dyrt og unødvendigt valg" og "valgmetoder, der før har knust styret og det politiske system".

I en meddelelse lørdag aften udtaler Blåt og Hvidt videre, at forslaget om et direkte valg til premierministerposten "kun har til formål at fjerne opmærksomheden fra Netanyahu, der på nuværende tidspunkt er tiltalt i tre alvorlige korruptionssager".

De to partier fik stort set lige stor vælgeropbakning ved det seneste valg.

Politikerne skal senest ved midnat onsdag have fundet en vej ud af det politiske dødvande. Ellers skal der udskrives valg igen.

