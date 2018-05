Irans atomprogram og stigende indflydelse er på dagsordenen, når Netanyahu møder Merkel, Macron og måske May.

Jerusalem. Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, tager i næste uge på visit hos nogle af Europas mest indflydelsesrige ledere for at drøfte spørgsmålet om Iran.

Nærmere betegnet vil Netanyahu tale om at stoppe det, han betegner som Irans atomambitioner og landets stigende indflydelse i Mellemøsten.

- Jeg vil fremlægge vores holdninger så klart som muligt. Der var mange år, hvor vi stod alene over for disse to trusler. Jeg mener, at situationen har ændret sig til det bedre, siger Netanyahu i en udtalelse mandag på israelsk tv.

Han tilføjer, at han skal mødes med den tyske kansler, Angela Merkel, den franske præsident, Emmanuel Macron, og muligvis den britiske premierminister, Theresa May.

Hans rundrejse i Europa kommer, efter at USA's præsident, Donald Trump, har trukket USA ud af den aftale om Irans atomprogram, som blev indgået mellem Iran og blandt andre Tyskland, Frankrig og Storbritannien.

Alle tre lande har sagt, at de forbliver i aftalen.

Netanyahu har gentagne gange betegnet atomaftalen med Iran som "en katastrofe".

Aftalen indebærer, at Iran begrænser sit atomprogram, og til gengæld er der blevet lempet på sanktionerne mod landet.

Trump har sagt, at han besluttede at trække USA ud af aftalen, fordi den ikke dækker Irans ballistiske missilprogram og ikke tager stilling til, hvad der sker, når aftalen udløber i 2025.

Desuden er Trump, i lighed med Netanyahu, bekymret over Irans stigende indflydelse i nabolandene.

- Vi mener, at der ikke skal være plads til nogen iransk militær tilstedeværelse i nogen del af Syrien, siger Netanyahu mandag.

Siden Trumps tilbagetrækning har de europæiske lande, der er en del af aftalen med Iran, forsøgt at sikre, at Iran fortsat har gode grunde til at forblive i aftalen.

Iran forsøger at få Europa til at tilbyde en pakke med økonomiske tiltag, der skal afbøde konsekvenserne af, at USA trækker sig fra aftalen og genindfører sanktioner.

