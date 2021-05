Ledere i Israel og USA har haft telefonsamtale efter israelsk angreb mod bygning, der husede amerikansk medie.

Israel "gør alt" for at undgå at såre personer, som ikke er involveret i landets kampe mod Hamas og andre grupper i Gaza.

Det sagde landets premierminister, Benjamin Netanyahu, under en telefonsamtale lørdag med USA's præsident, Joe Biden.

Det fremgår af et referat af telefonmødet, som Netanyahus kontor har offentliggjort.

Telefonmødet er blevet afholdt, efter at et israelsk luftangreb lørdag jævnede en mediebygning i Gazastriben med jorden. Blandt andet det amerikanske nyhedsbureau AP havde kontorer i bygningen.

Ifølge referatet af samtalen understregede Netanyahu over for Biden, at alle, som ikke er involveret i kampene, blev evakueret fra bygningen.

- Premierminister Netanyahu takkede præsidenten for støtten fra USA til vores ret til at forsvare os selv, hedder det i referatet.

Også palæstinensernes mangeårige leder, Mahmoud Abbas, har lørdag talt i telefon med Joe Biden. Det var "et vigtigt" opkald, oplyser Abbas' talskvinde.

Det er første telefonsamtale mellem de to ledere, siden Biden overtog posten som præsident i januar.

Det fremgår ikke, hvad opkaldet handlede om.

Ejeren af bygningen, der husede mediekontorer, blev advaret, en time før angrebet fandt sted. Derfor var alle i bygningen evakueret, da angrebet begyndte.

Medierne til huse i bygningen har kritiseret angrebet i stærke vendinger. Men Israel har holdt fast i, at angrebet var berettiget.

- Kampfly angreb et højhus, som havde militært udstyr, der tilhørte de militære efterretningstjenester for terrororganisationen Hamas.

- Bygningen var også kontor for civile nyhedsmedier, som terrorgruppen Hamas gemmer sig bag og bruger som menneskeligt skjold, oplyste en talsmand for Israels militær lørdag eftermiddag.

/ritzau/Reuters