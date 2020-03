Benjamin Netanyahu vil forsøge at presse medlemmer af parlament for at undgå korruptionssag, vurderer lektor.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, er gået frem ved mandagens valg, men har ikke flertal i parlamentet.

Derfor skal han på jagt efter støtter, hvis han skal undgå en retssag om to uger om korruption, der kan blive enden på hans karriere i politik.

Sådan lyder vurderingen fra Danny Raymond, der er lektor ved Aalborg Universitet og har fokus på israelsk politik.

Stemmerne er næsten talt op efter mandagens valg. Netanyahus parti, Likud, står til at gå fra 32 til 36 mandater ud af 120 pladser i parlamentet.

Partiet har sammen med støttepartier 59 mandater. Dermed mangler to mandater for at kunne få flertal.

- Selv om det har været en sejr for Netanyahus parti, så står de i en situation, hvor han om to uger skal i retten, og derfor skal han hurtigst muligt forsøge at få et flertal, så han kan afværge en retssag, siger Danny Raymond.

Han vurderer, at de første forsøg vil gå på at få kandidater fra oppositionspartiet Blå og Hvid til at skifte side.

- Der har allerede været historier fremme om medlemmer af Netanyahus parti, der forsøger at presse folk over.

- Samtidig er israelske politikere ikke så trofaste og bundet til deres parti, som man måske er vant til i Danmark, siger Danny Raymond.

En anden mulighed er en løsning med det nationalistiske parti Yisrael Beiteinu, der står til seks eller syv mandater og kan blive tungen på vægtskålen.

Hvis det lykkes Netanyahu at samle et flertal, vil han ifølge Danny Raymond forsøge at få afsat rigsadvokaten, hvilket potentielt vil kunne få sagen mod ham lagt ned. Sagen står til at starte 17. marts.

Han er blandt andet anklaget for at have modtaget gaver fra velhavende personer til gengæld for økonomiske eller personlige tjenester og forsøgt at indgå en aftale med ejeren af en israelsk avis for positiv omtale.

- Netanyahu vil med en vis tyngde kunne sige, at han trods anklagerne mod ham har fået opbakning fra omtrent halvdelen af det israelske folk ved valget, siger Danny Raymond.

At Netanyahu er gået frem ved valget trods anklagerne imod ham, handler ifølge Danny Raymond om sikkerhedspolitik.

- Det skal ses i det lys, at stort set alle lande i Mellemøsten er i oprør, men i Israel er det forholdsvis roligt, og Netanyahu har været i stand til at inddæmme uro og haft en fornuftig sikkerhedspolitik.

- Sikkerhed er klart nummer et, når israelerne skal sætte deres kryds, siger han.

Mandagens valg var det tredje på under et år, men Danny Raymond ser ikke et fjerde valg for sig.

- Man skal aldrig sige aldrig, men hvis ikke Netanyahu lykkes med at få sagen standset, så er han i problemer.

- Det er svært for sig at se en regeringsleder, der skal kunne agere politisk og samtidig møde op i retten. Samtidig er der stor chance for at blive dømt for korruption, og så vil han sandsynligvis være færdig, siger Danny Raymond.

/ritzau/