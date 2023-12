Under besøg i Gaza lover Israels premierminister at fortsætte krig indtil israelsk sejr.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har søndag besøgt Gaza for første gang under udbruddet af krigen mellem Hamas og Israel.

Her har han på dag tre af en planlagt våbenhvile på mindst fire dage talt til israelske soldater:

- Vi fortsætter indtil slutningen - indtil sejr, siger han i optagelser offentliggjort af hans kontor.

- Intet vil stoppe os, og vi er overbeviste om, at vi har magten, styrken, viljen og beslutsomheden til at opnå alle krigens mål, og det gør vi, lyder det videre fra ham.

Netanyahu fik også et kig ind i en af de mange tunneler, som Hamas har gravet under Gazastriben, og som Israels hær er ved at finkæmme og derpå ødelægge.

- Vi har tre mål i denne krig: at udslette Hamas, at få alle vores gidsler hjem og at sikre, at Gaza aldrig udgør en trussel mod staten Israel igen, understreger Netanyahu ifølge avisen Haaretz.

Den årtier lange konflikt er på ny blusset op, efter at Hamas 7. oktober trængte ind i det sydlige Israel.

Her blev omkring 1200 mennesker, hovedsageligt civile, ifølge israelske myndigheder dræbt.

Knap 15.000 er blevet dræbt i Gaza i Israels efterfølgende offensiv ifølge palæstinensiske sundhedsmyndigheder.

Siden tidligt fredag morgen har der været en våbenhvile i kraft mellem Israel og Hamas. Den er foreløbig aftalt til at vare fire dage.

I løbet af de fire dage skal Hamas ifølge aftalen frigive 50 gidsler, mens Israel skal løslade 150 palæstinensiske fanger.

Senere søndag vil USA's præsident, Joe Biden, tale med Netanyahu, siger Det Hvide Hus' nationale sikkerhedsrådgiver, Jake Sullivan, til tv-stationen CBS.

/ritzau/AFP