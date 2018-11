Israelsk minister trækker trussel om regeringskollaps tilbage. Netanyahu overlever med spinkelt flertal.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, ser ud til at have afværget et regeringskollaps. Hans uddannelsesminister, der også er partiformand for et af regeringens partier, har mandag trukket en trussel om at vælte regeringen tilbage.

Naftali Bennett, som uddannelsesministeren hedder, havde truet med at trække sit parti ud af regeringen, hvis ikke han blev udnævnt til forsvarsminister.

Det afviste Netanyahu og gjorde sig selv til forsvarsminister.

Krisen opstod, fordi den hidtidige forsvarsminister Avigdor Lieberman i sidste uge trak sit parti ud af regeringen.

Lieberman er utilfreds med en våbenhvile, der er forhandlet med palæstinensiske Hamas. Ifølge Lieberman er aftalen en "kapitulation over for terror".

Uden Liebermans parti var Netanyahus regering på tynd is i parlamentet, Knesset. De tilbageværende fem partier i regeringen kan tilsammen mønstre 61 ud af 120 medlemmer.

Derfor var han sårbar, da Bennett kom med sit krav om at blive ny forsvarsminister, hvis ikke hans parti skulle trække sig. Truslen viste sig dog at være et bluf.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters siger Bennett i en tale på tv, at "nogle gange vinder man, andre gange taber man". Talen blev holdt, efter at Bennett havde lovet at blive i regeringen.

Benjamin Netanyahu har talt dunder mod partier, som ville bruge et spørgsmål om Israels sikkerhed til at føre politik og vælte regeringen på.

- Vi har et år til, at der skal være valg. Vi er i midten af en indsats, og man trækker sig ikke ud midt i en indsat for at lege politik. Nationens sikkerhed er over politik, sagde Natanyahu i sin tale søndag ifølge Reuters.

Om det var den tale, der fik Bennett til at droppe sine krav, vides ikke. Men i sin tale mandag sagde Bennett:

- Hvis premierministeren er oprigtig, og jeg ønsker at tro hans ord fra i går (søndag, red.), så siger jeg til ham: Vi trækker alle vores politiske krav tilbage, og vi vil stå med jer i denne mægtige opgave, så Israel kan vinde igen.

/ritzau/AP