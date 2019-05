Parlamentsmedlemmerne i Knesset har stemt for at opløse parlamentet og afholde nyvalg.

Netanyahu opgiver at danne regering i Israel.

Parlamentsmedlemmerne har derfor stemt for at opløse parlamentet og afholde nyvalg snarest, skriver nyhedsbureauet AP.

Benjamin Netanyahu så ellers ud til at kunne få en femte periode som premierminister i Israel, efter at hans parti Likud fik 35 ud af 120 mandater i det israelske parlament Knesset ved valget i april.

Parlamentsmedlemmerne stemte onsdag aften for at opløse parlamentet med stemmerne 74 for og 45 imod, skriver Reuters.

Et nyvalg et sat til afholdelse 17. september, skriver AFP.

