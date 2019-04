Den foreløbige stemmeoptælling i Israel viser, at Likud-partiet har taget føringen over oppositionskoalition.

Selv om de første valgstedsmålinger viste et uhyre tæt løb, så ser de indledende optællinger af stemmerne ved parlamentsvalget i Israel ud til at give sejren til premierminister Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti.

Det skriver den israelske avis Haaretz.

Med mere end 60 procent af stemmerne talt op står Likud til at få 38 pladser i det israelske parlament, Knesset.

Hans nærmeste modstander, den pensionerede militærchef Benny Gantz, der står i spidsen for centrum-venstre-alliancen Blå og Hvid, står til at få 35 pladser.

De første exitpolls viste ellers, at Gantz' koalition stod til at blive den største. Men i takt med at stemmeoptællingen er skredet frem, har Likud og højrefløjen halet ind og overtaget føringen.

Både Netanyahu og Gantz har erklæret sejr, men flere politiske iagttagere peger på, at premierministeren står bedst i de kommende forhandlinger om en ny regering.

Ifølge stemmeoptællingen står en række mindre partier på både højre- og venstrefløjen til at ryge ud af parlamentet.

Samtidig er der meldinger om et markant fald i valgdeltagelsen blandt israelsk-palæstinensiske vælger, der udgør 17 procent af befolkningen.

/ritzau/