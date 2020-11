Israels premierminister ønsker Joe Biden tillykke med valget og takker samtidig Donald Trump for venskabet.

Israels premierminister Benjamin Netanyahu har søndag morgen ønsket Joe Biden tillykke med præsidentvalget.

- Joe, vi har haft et langt og varmt venskab i snart 40 år, og jeg kender dig som en god ven af Israel, skriver premierministeren på Twitter.

Han ønsker samtidig også den kommende vicepræsident Kamala Harris tillykke og ser frem til samarbejdet med dem begge.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen med jer begge, så vi kan forstærke den specielle alliance mellem USA og Israel yderligere.

Benjamin Netanyahu har haft et tæt samarbejde med Donald Trump og i et andet tweet takker han præsidenten for venskabet.

- Tak for det venskab du har vist Israel og mig personligt, for at anerkende Jerusalem og Golan, for at stå op mod Iran, for fredsaftalerne og for at bringe den amerikansk-israelske alliance til usete højder, skriver han på Twitter.

Sent lørdag eftermiddag dansk tid kårede flere medier - heriblandt CNN, Fox News og AP - Joe Biden som vinder af det amerikanske præsidentvalg.

Joe Biden er siden blevet lykønsket af et hav af verdens ledere.

/ritzau/