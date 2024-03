Et muligt forestående israelsk angreb på Rafah skaber international frygt for et blodbad i byen.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, siger i et interview, at det israelske militær vil sikre "sikker passage for den civile befolkning" inden et ventet angreb på den overbefolkede by Rafah i det sydlige Gaza.

Det sker i tv-programmet "This Week with George Stephanopoulos", der bliver vist på den amerikanske tv-kanal ABC News søndag.

I interviewet afviser Netanyahu også, at en katastrofe står for døren i byen.

Det har skabt international frygt for et blodbad i den overbefolkede by, at Netanyahu har beordret Israels militær til at lave en plan for evakuering af civile i Rafah og at bekæmpe den resterende del af Hamas efterfølgende.

Netanyahu siger dog, at operationen er nødvendigt for at knuse Hamas.

- Sejren er inden for rækkevidde. Vi kommer til at gøre det. Vi kommer til at få de resterende Hamas-bataljoner ud af Rafah, som er den sidste bastion, men vi kommer til at gøre det, siger premierministeren på et klip fra interviewet, der blev offentliggjort lørdag aften amerikansk tid.

- Vi kommer til at gøre det, mens vi sørger for sikker passage for den civile befolkning, så de kan komme væk derfra, siger han.

Han siger, at Israel arbejder på en detaljeret plan.

- Vi er ikke nonchalante omkring det her, siger han.

Ifølge premierministeren er en række områder nord for Rafah blevet ryddet for at sikre de civile.

Hamas, der har magten i Gaza, har advaret om potentielt titusindvis af dødsfald i Rafah. Josep Borell, EU's udenrigschef, har i lighed med andre internationale parter sagt, at en offensiv i Rafah vil føre til en humanitær katastrofe.

Israels største støtte, USA, siger, at landet ikke støtter en landoffensiv i Rafah. Advarslen fra USA lyder, at en sådan offensiv, hvis den ikke planlægges ordentligt, risikerer at ende som en katastrofe.

USA's præsident, Joe Biden, udtalte torsdag den hidtil skarpeste kritik mod Israel, da han sagde, at Israels gengældelse for Hamas' angreb 7. oktober havde være "overdrevet".

Krigen i Gaza startede, efter at Hamas angreb Israel 7. oktober. Angrebet kostede ifølge Israel 1160 mennesker livet.

I forsøget på at eliminere Hamas iværksatte Israel en enorm militær offensiv i Gaza, der ifølge territoriets sundhedsministerium har dræbt mindst 28.064 mennesker.

Netanyahu giver ikke meget for dem, der siger, at et angreb mod Rafah er at overskride en rød linje.

- Dem, der siger, at vi under ingen omstændigheder bør gå ind i Rafah, siger dybest set: "Tab krigen, lad Hamas være der".

