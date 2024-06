Ødelæggelsen af Hamas er afgørende for at indgå aftale om permanent våbenhvile, siger Israels premierminister.

Der kommer ikke til at være nogen permanent aftale om våbenhvile i Gaza, før Hamas er "ødelagt".

Det fortæller Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, i en udtalelse lørdag, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Udtalelsen sætter store spørgsmålstegn ved den våbenhvileaftale, som Israel ifølge USA's præsident, Joe Biden, tilbød Hamas fredag.

Her lød det, at der er en køreplan for en varig våbenhvile og frigivelse af alle gidsler.

Men enhver tanke om, at Israel vil acceptere en permanent våbenhvile før "ødelæggelsen af Hamas' militære og regerende kapaciteter", kan ikke komme på tale, siger Netanyahu lørdag.

Torsdag lød det fra Hamas, at bevægelsen havde oplyst til mæglere, at man var klar til en altomfattende aftale, herunder en udveksling af gidsler og fanger, hvis Israel stopper krigen i Gazastriben.

Udtalelsen blev bekræftet fredag.

Den israelske oppositionsleder Yair Lapid lover at støtte Netanyahu, hvis premierministeren går videre med en aftale om våbenhvile og gidselfrigivelse, som koalitionspartnere tidligere har været imod.

Sikkerhedsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich har truet med at vælte Netanyahus regering, hvis krigen i Gazastriben ender uden ødelæggelsen af Hamas.

- Jeg minder Netanyahu om, at han har vores sikkerhedsnet for en gidselaftale, hvis Ben Gvir og Smotrich forlader regeringen, skriver oppositionslederen i et opslag på X.

Trods forslag om våbenhvile har Israel lørdag udført intense angreb mod den sydlige by Rafah.

Det vakte særligt international forargelse, da et israelsk angreb søndag ramte en teltlejr nær byen.

Ifølge de Hamas-kontrollerede myndigheder i Gaza blev 45 mennesker dræbt.

Joe Biden anerkendte fredag, at palæstinensere gennemlever et "rent helvede".

Præsidenten siger, at Hamas er nødt til at tage imod aftalen om våbenhvile.

Også både USA's tidligere præsident Barack Obama og udenrigsminister Antony Blinken bakker op om aftalen.

/ritzau/