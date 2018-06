Et møde mellem Benjamin Netanyahu og Emmanuel Macron gjorde ikke bugt med uenigheder om håndteringen af Iran.

Paris. Den franske præsident, Emmanuel Macron, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, blev ikke enige om, hvordan Iran skal håndteres på deres møde tirsdag aften.

Mens Frankrig sammen med flere andre europæiske lande forsøger at redde en aftale om Irans atomprogram, siger Benjamin Netanyahu, at aftalen vil kollapse af sig selv.

- Jeg har ikke bedt Frankrig om at trække sig fra JCPOA (Atomaftalen med Iran, red.), fordi jeg helt grundlæggende mener, at den vil kollapse af sig selv under vægten af de økonomiske kræfter, siger Benjamin Netanyahu.

Benjamin Netanyahu har været modstander af aftalen, fra den blev indgået.

På et fælles pressemøde med Emmanuel Macron sagde Netanyahu tirsdag, at Frankrig ikke behøver forlade aftalen, da den vil bukke under for de økonomiske sanktioner, som USA har intentioner om at indføre, efter de i maj trådte ud af aftalen.

Modsat advarede Emmanuel Macron ifølge nyhedsbureauet AFP mod, at konflikten omkring Irans atomprogram ikke bør "eskaleres" af nogen parter.

På pressemødet kritiserede han også flytningen af den amerikanske ambassade til Jerusalem. Ifølge den franske præsident havde beslutningen fremprovokeret et voldeligt svar og skadede fredsprocessen i regionen.

Emmanuel Macron og Benjamin Netanyahu talte sammen i 90 minutter.

/ritzau/Reuters