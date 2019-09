Israels premierminister siger, han foretrak en højreregering. Men det er ikke muligt efter valg.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, opfordrer sin politiske modstander Benny Gantz til, at de danner en samlingsregering.

Valget i Israel tirsdag endte med dødt løb mellem de to kandidater.

Benny Gantz leder partiet Blåt og Hvidt. Han har ikke umiddelbart en kommentar til Netanyahus forslag.

I en videobesked siger Netanyahu, at han og hans Likud-parti ville foretrække at danne en højreorienteret koalition. Men resultatet af valget viser, at det ikke er muligt.

- Under valgkampen opfordrede jeg til, at der etableres en højreorienteret regering, men til min ærgrelse så viste valgresultatet, at det ikke kunne lade sig gøre.

- Benny - vi må danne en bred samlingsregering allerede i dag. Nationen venter af os - forventer af os - at vi viser ansvar, og at vi må søge samarbejde, siger han.

Netanyahu kæmper i disse uger for sin politiske overlevelse. Han ventes inden for få uger at blive anklaget for korruption.

Der har været mange spekulationer i den israelske presse om, at hans første mål har været at få et flertal bag en regering, der kan give ham immunitet mod anklagerne.

Gantz har tidligere udtrykt ønske om et samarbejde med Likud i en samlingsregering. Men det skal være en regering helt uden Netanyahu.

Det endelige valgresultat foreligger endnu ikke torsdag formiddag. Ved midnatstid var 95 procent optalt.

De optalte stemmer viser dødt løb mellem de to store partier Likud og Blåt og Hvidt.

/ritzau/AFP