Netanyahu har ikke tænkt sig at bukke under for internationalt pres om at droppe sin Rafah-plan, siger han.

Trods advarsler holder Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, fast i planen om at iværksætte en militær offensiv mod byen Rafah i det sydlige Gaza.

Det fortalte premierministeren lørdag til journalister i Jerusalem, skriver nyhedsbureauet dpa.

- Selvfølgelig (vil offensiven kun ske, red.) efter vi har gjort det muligt for civile i kampzonerne at rykke til sikre områder, lød det fra Netanyahu.

Han fremhævede, at Israel ikke har tænkt sig at "bukke under" for det internationale pres, der har præget situationen i Rafah.

- Enhver, som vil forhindre os i at operere i Rafah, beder os i sidste ende egentlig om at tabe krigen, siger Netanyahu.

Onsdag sagde Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, at Israel kommer til at iværksætte en offensiv mod Hamas i Rafah, der er det sidste tilflugtssted for palæstinensere i det sydlige Gaza.

Det har udløst advarsler og bekymring fra flere andre lande.

Blandt andet har lederne af Canada, Australien og New Zealand i en udtalelse sagt, at de er "meget bekymrede" over indikationerne på en sådan offensiv.

Det vil være katastrofalt, lød det.

Også USA's præsident Joe Biden har advaret mod det. Han mener ikke, at en militær operation kan fortsætte, uden at der er en ordentlig plan for, hvordan man sikrer de civiles sikkerhed.

Det vides ikke hvornår, Israel planlægger at iværksætte den militære offensiv i Rafah.

Netanyahu siger lørdag, at det kun er et spørgsmål om tid, før "kampen vil blive udlignet" mellem Israel og Hamas' ledelse.

Fra premierministeren lød det desuden, at en fremtidig fredsaftale med palæstinenserne ikke kommer til at være "dikteret" af internationale aktører.

- En aftale kan kun opnås gennem direkte forhandlinger mellem de to sider og uden forudsætninger, sagde han.

Lige nu deltager Qatar, USA og Egypten i et forsøg på at mægle mellem Israel og den militante palæstinensiske Hamas-bevægelse.

Forhandlingerne, der drejer sig om en våbenhvile og frigivelse af gidsler i Gazastriben, har ikke været "særligt lovende" i de seneste dage, sagde Qatars premierminister lørdag.

/ritzau/