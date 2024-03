Trods pres fra det internationale samfund, holder israels premierminister Benjamin Netanyahu fast i, at man vil rykke ind i Rafah.

»Ingen mængde af internationalt pres vil standse os.«

Sådan lød det, da premierministeren talte ved et regeringsmøde søndag, og her adresserede han direkte det internationale samfund. Det skriver Ritzau.

»Til vores internationale venner siger jeg: Er jeres hukommelse så kort? Hvordan kan I glemme 7. oktober, den værste massakre mod jøder siden Holocaust?«

Både fra USA og Tyskland samt EU og FN har der lydt opfordringer til, at israelerne skal undgå at rykke ind i Rafah.

USA har flere gange opfordret Israel til at undlade offensiv mod Rafah i det nordlige Gaza.

Her skulle der opholde sig 1,4 millioner palæstinensere, hvoraf mange er flygtet fra de sydligere dele af Gaza.

USAs præsident Joe Biden har i et interview med MSNBC nævnt en nu meget omtalt rød linje, USA skulle have, når det kom til Rafah, men han trak hurtigt i land om udmeldingen.

»Forsvaret af Israel er stadig afgørende. Så der er ingen rød linje, hvor jeg kommer til at afskære dem fra alle våben, så de ikke har Iron Dome (Israels luftforsvarssystem, red.) til at beskytte dem,« lød det i en uvending fra præsidenten.

Joe Biden holder dog fast i, at der er andre måder at håndtere de traumer, Hamas har forårsaget end en militær offensiv i Rafah.

Den forestående offensiv, som Netanyahu slår fast kommer, og som er meldt ud skal bekæmpe terrororganisationen Hamas, kigger Tyskland også med skepsis på.

Olaf Scholz, den tyske statsminister, har et forestående møde med Netanyahu, hvor han vil understrege at et militært indryk i Rafah vil gøre fred i regionen vanskelig.

De Hamas-styrede sundhedsmyndigheder oplyser, at mindst 30.000 palæstinensere er dræbt siden, det israelske modsvar på angrebet 7. oktober sidste år.