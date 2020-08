Omstridt plan om israelsk annektering af Vestbredden er udsat, men ikke aflyst, lyder det fra Netanyahu.

På trods af en historisk fredsaftale mellem Israel og De Forenede Arabiske Emirater er den israelske regerings planer om at annektere dele af Vestbredden ikke taget af bordet.

Det er "udsat", men "ikke aflyst", siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, torsdag aften.

- Der er ingen ændringer i mine planer om at udbrede israelsk suverænitet i overensstemmelse med USA, siger regeringschefen til journalister i Jerusalem, skriver nyhedsbureauet dpa.

Israel og De Forenede Arabiske Emirater har indgået en aftale om at normalisere deres indbyrdes forhold.

En del af aftalen er, at Israel suspenderer planer om at annektere palæstinensisk territorium.

Oprindeligt havde USA's præsident, Donald Trump, fremlagt et forslag til en fredsplan, der lader israelske bosættelser og dele af Vestbredden forblive under israelsk kontrol.

Men siden har Trump bedt Israel udskyde det stærkt omstridte tiltag. Og en annektering uden støtte fra USA vil skade bosætterprojektet, siger Netanyahu ifølge dpa.

Han betegner aftalen med Emiraterne, som USA har været med til at få på plads, som "historisk".

- I dag begynder en ny æra i forholdet mellem Israel og den arabiske verden, siger han på et pressemøde torsdag aften.

Ud over, at Israel suspenderer planerne om at annektere dele af de palæstinensiske områder, vil de to lande også åbne ambassader hos hinanden og begynde at samarbejde på officielt niveau.

Aftalen ses også som en styrkelse af Netanyahu, der har en korruptionssag kørende i retten, og af Trump, der skal forsøge at blive genvalgt om mindre end tre måneder.

/ritzau/AFP