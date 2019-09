Den arabiske blok, der er den tredjestørste i Israels parlament, bakker op om Netanyahus rival Benny Gantz.

Israels præsident har søndag taget hul på forhandlinger med landets partiledere for at finde frem til, hvem der skal være landets næste premierminister.

Tirsdagens valg resulterede ikke i noget klart flertal til hverken premierminister Benjamin Netanyahu og hans Likud-parti eller til Benny Gantz og hans alliance, Blå og Hvid.

De arabiske partier, som tilsammen er tredjestørst i parlamentet, siger søndag, at de vil pege på Gantz som kommende premierminister.

Det meddeler alliancens leder, Ayman Odeh, i et debatindlæg i New York Times. Det er første gang siden 1992, at de arabiske partier støtter en premierministerkandidat frem for en anden.

Ved tirsdagens valg fik Blå og Hvid 33 pladser i parlamentet, mens Netanyahus Likud-parti blev valgets næststørste med 31 mandater.

Fælleslisten af arabiske og arabisk-jødiske partier har 13 af de 120 pladser i Knesset, som parlamentet hedder.

Den arabiske opbakning til Gantz betyder ikke nødvendigvis, at Fælleslisten vil indgå i en kommende regering.

Men dens støtte betyder, at Gantz' centrum-venstre blok har 57 mandater bag sig, mens Netanyahus højrefløjsblok tæller 55 mandater, skriver nyhedsbureauet Reuters.

- De arabisk-palæstinensiske borgere i Israel har valgt at afvise premierminister Benjamin Netanyahu og hans politik bestående af frygt og had, skriver Ayman Odeh i New York Times.

- På vegne af Fælleslisten anbefaler jeg, at Israels præsident vælger Benny Gantz (...) som den næste premierminister. Det vil være det vigtigste skridt i retning af at være med til at danne det nødvendige flertal for at forhindre endnu en embedsperiode for Netanyahu. Og det bør være afslutningen på hans politiske karriere, skriver han.

Israels præsident, Reuven Rivlin, mener derimod, at hvis der skal være en stabil regeringskoalition i Israel, bør den bestå af både Likud-partiet og alliancen Blå og Hvid.

Det sagde Rivlin, da han søndag tog hul på sine møder med repræsentanter for partierne. Præsidenten skal efter møderne give en partileder til opgave at forsøge at danne regering.

På forhånd har israelske iagttagere og medier spekuleret i, om Rivlin - der selv kommer fra Likud - vil forsøge at bringe Netanyahu og Gantz sammen for at undersøge, om det kan lade sig gøre at danne en koalitionsregering.

Den mulighed har Benny Gantz tidligere afvist.

Præsidenten siger, at han vil gøre, hvad han kan, for at undgå endnu et valg.

Israel holdt også parlamentsvalg i april, men heller ikke her tegnede der sig et flertal for den ene eller anden mulighed. Derfor udskrev Netanyahu nyvalg, der blev holdt i tirsdags.

/ritzau/