Analytikere venter et sikkert genvalg til Likud-lederen. Men en stærk outsider truer premierministeren.

Sirenerne lød onsdag aften over den israelske kystby Ashkelon, hvor Benjamin Netanyahu måtte afbryde et vælgermøde og lade sig evakuere på grund af en raket fra Gazastriben.

Raketten blev dog opsnappet af det israelske forsvar, så Israels længst siddende premierminister kunne hurtigt igen rette sin opmærksomhed mod sin skæbnedag torsdag.

Her står han over for et valg om lederposten i Likud-partiet, hvor han midt under korruptionstiltaler og et sandt politisk kaos i Israel skal forsøge at give et stærkt signal om opbakning på de indre linjer.

Men selv om målingerne og de israelske medier spår en klar Netanyahu-sejr, og den 70-årige veteran er kendt for at have en fast skare af støtter i Likud, er genvalget ikke helt sikkert.

Hans hovedmodstander, Gideon Saar, har nemlig længe været en markant skikkelse i partiet.

Onde tunger vil mene, at 53-årige Saar med sit grånende hår og sine briller mere ligner en revisor end en politisk skarpretter.

Men Netanyahu ser utvivlsomt den tidligere indenrigsminister som en trussel.

Ifølge britiske The Guardian har Saar blandt andet den fordel, at flere bedre kan se ham end Netanyahu skabe en koalition med partiet Blå og Hvid.

Og dermed mener nogle analytikere, at Saar står med større chancer for at trække Israel ud af det politiske dødvande, der har ført til to valg uden regeringsdannelse det seneste år - og endnu et valg i marts i det nye år.

- Han (Netanyahu, red.) er mislykkedes to gange, men det skyldes ikke Likuds idéer, sagde Saar ifølge AFP, da han 16. december officielt lagde billet ind på posten som Likud-leder.

- Hvis ikke vi skaber forandring, nærmer vi os en venstreorienteret regering, lød advarslen fra Saar.

Saar er ligesom Netanyahu kendt som en nationalist og står ifølge The Guardian for en endnu mere hård linje i forhold til Palæstina end Netanyahu.

Dog skulle han ifølge avisen være mere pragmatisk i indenrigspolitiske spørgsmål.

Imens handler kampen om posten som Likud-leder ikke blot om Netanyahus politiske liv, men også om, hvorvidt han måske skal tilbringe adskillige år i fængsel.

Premierministeren, der for øjeblikket leder et forretningsministerium, står tiltalt for bestikkelse, mandatsvig og svindel - blandt andet ved at give politiske tjenester til gengæld for positiv omtale i medierne.

Flere har spået, at skulle Netanyahu lykkes med at genvinde posten som premierminister, vil han forsøge at skabe sig en form for immunitet.

Det kan han arbejde på, da han på trods af straffesagen ikke er tvunget til at fratræde som premierminister.

Netanyahu har afvist tiltalerne som et kupforsøg.

/ritzau/