Netanyahu afviser Hamas' svar på forslag om våbenhvile og gidsler. Hæren gør sig klar til at gå ind i Rafah.

Der er ingen anden løsning for Israel end total sejr i Gazastriben, siger Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Der bør være en forhandlet løsning, tilføjer han på et pressemøde onsdag aften.

Men det svar, som Hamas nu er kommet med på et udkast til en ny gidselaftale, er ikke den løsning, Israel søger.

- At overgive sig til Hamas' forvrængede betingelser vil føre til endnu en massakre, siger han ifølge den israelske avis Haaretz.

Udspillet fra Hamas er et svar på et forslag, som mæglere fra Qatar og Egypten sendte til den militante palæstinensiske bevægelse i sidste uge.

Hamas har foreslået en aftale om en Gaza-våbenhvile, der skal afvikles i tre stadier.

Forslaget indebærer, at Hamas vil løslade israelske gidsler i Gaza, mod at palæstinensiske fanger frigives fra israelske fængsler.

Desuden vil Hamas have sikret genopbygningen af Gaza, sikre tilbagetrækning af alle israelske soldater i Gaza og udveksle lig med Israel.

Våbenhvilen skal opdeles i tre faser. Hver fase skal vare 45 dage, hvilket vil sige fire og en halv måned i alt, lyder det i Hamas' forslag.

Men Netanyahu afviser altså Hamas' betingelser.

En militær sejr til Israel er inden for rækkevidde og er et spørgsmål om måneder, mener han ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han advarer videre om, at intet hjørne af Gazastriben er undtaget den israelske offensiv.

De israelske soldater har fået ordre til at "gøre sig klar til at operere" i byen Rafah i den sydlige del af Gazastriben, siger Netanyahu.

Her har over en million palæstinensere ifølge FN søgt tilflugt fra kamphandlinger og luftangreb andre steder i Gazastriben.

Netanyahu siger videre, at fortsat militært pres mod Hamas er nødvendigt for at få frigivet de israelske gidsler.

USA's udenrigsminister, Antony Blinken, har onsdag drøftet situationen med den israelske premierminister under et besøg i Israel.

Efter et møde med Netanyahu udtrykte Blinken håb om at nå frem til en aftale om at få de israelske gidsler fri. Men han understregede igen, at der "fortsat er meget arbejde forude".

Onsdag aften dansk tid siger Blinken på et pressemøde, at han stadig ser mulighed for at få de israelske gidsler ud af Gazastriben trods Netanyahus afvisning af Hamas' forslag.

- Selv om der er nogle dødfødte elementer i Hamas' svar, synes vi, at det skaber rum for, at der kan opnås en aftale, og det vil vi arbejde utrætteligt for, siger Blinken ifølge nyhedsbureauet AFP.

Han tilføjer, at han over for Netanyahu har foreslået måder, hvorpå Israel kan beskytte civile i Rafah.

Fra Hamas er der også en udtalelse onsdag aften. Her siger et ledende medlem af gruppen, at Netanyahus fortsatte krig i Gazastriben blot bekræfter, at hans reelle mål er "folkedrab" på palæstinenserne.

- Vi vil bestræbe os på at beskytte vort folk, hvad enten det bliver gennem modstandskamp eller politiske indsatser for at stoppe aggressionen, siger Hamas-medlem Osama Hamdan ifølge AFP.

/ritzau/