Giv ikke op på sammenholdet, har premierminister Benjamin Netanyahu skrevet på det sociale medie X.

Den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, har søndag anmodet Benny Gantz, der er en del af det israelske krigskabinet, om ikke at trække sig.

Det sker, efter at Gantz tidligere har truet med at trække sig, hvis ikke Netanyahu godkendte en efterkrigsstrategi for Gazastriben inden 8. juni.

- Jeg opfordrer Benny Gantz til ikke at forlade kriseregeringen. Giv ikke op på sammenholdet, har Netanyahu skrevet på det sociale medie X.

Gantz leder midterpartiet National Enhed.

Krigskabinettet består af premierminister Benjamin Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant, tidligere forsvarsminister Benny Gantz og flere observatører.

Gantz aflyste en pressekonference lørdag.

Det skete, samme dag som israelsk militær oplyste, at sikkerhedsstyrker havde reddet yderligere fire levende gidsler ud fra Gazastriben.

Gidslerne - tre mænd og en kvinde - har været holdt som fanger i Gaza, siden Hamas og dets støtter angreb Israel 7. oktober.

De fire, der navngives som 25-årige Noa Argamani, 21-årige Almog Meir Jan, 27-årige Andrey Kozlov og 40-årige Shlomi Ziv, var alle deltagere i en festival i det sydlige Israel, da de blev overmandet og taget som gidsler.

- Sideløbende med den berettigede glæde over denne bedrift bør det ikke glemmes, at udfordringerne, som Israel står over for, er uændrede, sagde Gantz, da han i stedet tonede frem på israelsk tv lørdag aften.

Her undlod han direkte at adressere rygterne om, at han vil trække sig.

- Derfor har jeg sagt til premierministeren og hele lederskabet, at også i dag må vi med ansvarlighed kigge på, hvad er der rigtigt, og hvordan vi kan arbejde videre herfra.

Krigskabinettet blev nedsat få dage efter Hamas' angreb på Israel 7. oktober sidste år. Det består af Netanyahu, forsvarsminister Yoav Gallant og Benny Gantz, der tidligere har været generalstabschef i det israelske militær.

Under befrielsen af de fire gidsler lørdag gennemførte den israelske hær flyangreb mod to Hamas-mål.

National Enhed indsendte i slutningen af maj et lovforslag om at opløse parlamentet og afholde valg.

Imens mener Likud-partiet, som premierminister Benjamin Netanyahu leder, at "opløsningen af samlingsregeringen er en belønning til Sinwar (Hamas-lederen Yahya Sinwar, red.), en kapitulation over for internationalt pres og et fatalt slag i bestræbelserne på at befri vores gidsler".

National Enhed har otte ud af 120 pladser i parlamentet, mens Netanyahus oprindelige højrefløjskoalition kontrollerer et flertal på 64 pladser.

Gantz har tidligere præsenteret en plan på seks punkter, som det israelske krigskabinet skulle nå til enighed om, hvis National Enhed fortsat skulle være en del af regeringen.

