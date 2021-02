Retssagen mod Israels premierminister fortsatte mandag, blot seks uger før nyt valg i landet.

Det blev ved et kort lynvisit fra Benjamin Netanyahu, da en højt profileret sag mod ham mandag fortsatte i Jerusalem.

Den israelske premierminister dukkede op for - som ventet - at erklære sig uskyldig i en række anklagepunkter om blandt andet bestikkelse og svindel.

Kort efter forlod han igen retslokalet.

Netanyahu erklærede sig uskyldig skriftligt i sidste måned. Men han blev bedt om også at dukke op fysisk for at forholde sig til anklagerne.

- Jeg bekræfter den skriftlige besked, der blev indgivet i mit navn, sagde Netanyahu mandag i løbet af sit besøg, der varede omkring 20 minutter.

71-årige Netanyahu, der kommer fra højrefløjspartiet Likud, er den første siddende premierminister i Israels historie, der stilles for retten.

Han er anklaget for at have tilbudt politiske tjenester til gengæld for positiv pressedækning. Han beskyldes også for at have hjulpet rige forretningsforbindelser til gengæld for at modtage gaver.

Netanyahu har gentagne gange benægtet alle anklager.

Retssagen mod premierministeren kan tvinge ham til at dukke op i retten flere gange frem mod et forestående parlamentsvalg i Israel.

Valget skal holdes 23. marts og er det fjerde på under to år.

/ritzau/