Israel skulle angiveligt være blevet advaret om, at et angreb var i vente, ti dage før Hamas slog til i weekenden.

Det skriver nyhedsbureauet AP mandag.

Men Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afviser nu blankt.

Han har ikke hørt noget som helst om en 'usædvanlig, grusom operation,' der skulle være på vej.

Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afviser blankt, at Israel skulle være blevet advaret om Hamas-angrebet. Foto: Maansi Srivastava/The New York Times/Ritzau Scanpix Vis mere Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, afviser blankt, at Israel skulle være blevet advaret om Hamas-angrebet. Foto: Maansi Srivastava/The New York Times/Ritzau Scanpix

Til The Times of Israel siger Netanyahu:

»Det er fuldstændig fake news.«

En anonym egyptisk embedsmand siger til AP, at Egyptens efterretningstjeneste advarede om, at noget stort var på vej, men at Israel ikke tog advarslerne alvorligt.

Netanyahu bebuder, at han slet ikke har fået den advarsel fra Abbas Kamel, der er chef for den egyptiske efterretningstjeneste.

»Jeg har ikke talt med ham siden dannelsen af den nuværende regering. Hverken officielt eller under andre former,« siger han.

Premierministeren har gjort det klart, at Israel vil slå hårdt til mod angriberne.

»Hamas har indledt en ondsindet krig. Vi kommer til at vinde denne krig, men prisen bliver høj, « siger han ifølge avisen Haaretz.

Israel har siden lørdag gennemført flere luftangreb mod Gaza. De palæstinensiske myndigheder melder mandag om mindst 560 dræbte palæstinensere. 2900 er såret i israelske angreb.

På den israelske side har mindst 900 personer mistet livet. Derudover er der mandag eftermiddag registreret 2506 sårede ifølge Israels sundhedsministerium, skriver Haaretz.