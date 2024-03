Fødevaregiganten Nestlé tilbagekalder hele 440.500 gaveæsker med Starbucks-krus i USA.

Det sker, efter at flere brugere er kommet til skade.

»Hvis krusene sættes i mikrobølgeovn eller fyldes med ekstremt varm væske, kan de overophedes eller gå i stykker, hvilket udgør en fare for forbrændinger og flænger,« skriver Nestlé på sin hjemmeside.

Foreløbig er der indrapporteret 12 tilfælde, hvor krusene er blevet overophedet eller er gået i stykker.

Det har ført til, at ti personer er kommet til skade, lyder det fra Nestlé.

»Forbrugerne skal omgående stoppe med at bruge de tilbagekaldte krus og returnere dem til butikken, hvor de er købt, eller kontakte Nestlé USA for at få fuld kompensation,« skriver den schweiziske fødevarekoncern.