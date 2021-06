Fødevaregiganterne Nestlé og Cargill er ikke ansvarlige for børneslaveri på de afrikanske farme, hvor de køber deres kakao fra. Det har den amerikanske højesteret netop afgjort.

Seks afrikanske mænd hævdede, at de var blevet hentet i Mali og var blevet tvunget til at arbejde på kakaofarme i Elfenbenskysten.

Ifølge mændene var begge firmaer klar over, at der foregik slavehandel for at holde kakaopriserne nede. Det skriver BBC.

Men retten fandt med stemmerne otte mod en, at de seks mænd ikke havde noget at have sagen i – fordi misbruget foregik uden for USA.

En betjent anholder et barn, der tørrer kakao i solen i Elfenbenskysten. Foto: SIA KAMBOU Vis mere En betjent anholder et barn, der tørrer kakao i solen i Elfenbenskysten. Foto: SIA KAMBOU

For aktivister, som i årevis har kæmpet mod chokoladefirmaerne, kom rettens afvisning som et chok.

»De besluttede sig på budgettet, på planlægningen, på forretningsaspektet – alt sammen ting, som blev gjort fra USA,« sagde advokaten Terry Collingsworth til Fortune Magazine.

Han sagde også, at de vil lave en ny retssag. I den sag vil de hævde, at mange beslutninger fra Nestlé og Cargill i USA hjalp til med at bane vejen for brugen af børneslaver i Elfenbenskysten.

70 procent af hele verdens kakao bliver produceret i Vestafrika. Meget af det eksporteres til USA. En amerikansk rapport viser, at man regner med, at det var godt halvanden millioner børneslaver i Elfenbenskysten og Ghana sidste år.

Her ses kakaobønner, der er dyrket miljøbevidst, i Elfenbenskysten. Foto: ISSOUF SANOGO Vis mere Her ses kakaobønner, der er dyrket miljøbevidst, i Elfenbenskysten. Foto: ISSOUF SANOGO

I den retssag, der netop er blevet afgjort, hævdede mændene, at de blev tvunget til at arbejde på kakaofarmen 12-14 timer hver eneste dag. De hævede også, at de blev bevogtet af bevæbnede vagter hver nat, og at de fik meget lidt i løn ud over maden.

De to firmaer er bestemt imod børneslaveri, siger de. De mener i stedet, at beskyldningerne skal rettes mod farmene i Elfenbenskysten.