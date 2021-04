Det vil være det »værst mulige tidspunkt«, hvis et fragtskib – der mandag havnede i store problemer i havet ud for Norge – ender med at kæntre.

For det vil kunne føre til et større olieudslip i området. Og det vil være en »naturkatastrofe«.

Det fortæller Nils Roar Hareide, der er den daglige leder ved Runde Miljøcenter, som overvåger livet i havet på Mørekysten, til NRK.

»Det vil være det værst mulige tidspunkt på året for et olieudslip. For nu er det blomstringstid på mørebankerne,« forklarer han.

Fragtskibet 'Eemslift Hendrika' kom mandag formiddag i alvorlige problemer. Foto: HOVEDREDNINGSSENTRALEN

For der er gang i sildeynglen i området, torskene er ved at gyde, og havfugle er kommet til stedet for at fede sig op, før de bygger reder.

»Alt dette er meget sårbart, og sker et olieudslip her nu, så vil det være en stor naturkatastrofe,« forklarer Nils Roar Hareide til NRK.

Hele problemet omkring det hollandske fragtskib opstod mandag, da op mod femten meter høje bølger skvulpede rundt om det og kastede det rundt i vandet.

Lasten ombord på fragtskibet – der på det tidspunkt befandt sig i havet uden for Ålesund i Norge – endte også med at forskyde sig, så fragtskibet fik slagside.

Der var derfor ikke anden udvej, end at besætningen på 12 mand måtte evakueres.

Fragtskibet driver nu helt tomt rundt, og særligt mandag og natten til tirsdag frygtede man kraftigt, at det kunne kæntre – og potentielt ende i et olieudslip – på grund af den voldsomme slagside og bølgerne, der sendte vand ned i lastrummet.

Onsdag skal bjærgningseksperter fra Holland, der er ankommet til Norge, derfor i gang med at føre fragtskibet sikkert i havn, så det ikke sker.

Til NRK forklarer Hans-Petter Mortensholm, der er direktør for miljøberedskabet i Kystværket, at man regner med, at det vil kunne gennemføres, men at forholdene er 'svære'.

Dog ser risikoen for kæntring mindre ud nu, da situationen er blevet mere stabil, fortæller han.

Skibet har omkring 350 ton tungolie og 50 ton diesel ombord. Det er ifølge Hans-Petter Mortensholm »ikke enorme mængder, men stadig meget«.