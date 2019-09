Bjergbestiger indleder tredje og sidste etape i forsøg på at bestige de 14 højeste tinder på rekordtid.

Verdensrekorden for at bestige verdens 14 højeste bjergtinder lyder på næsten otte år.

Den nepalesiske bjergbestiger Nirmal Purja, der har været elitesoldat i det britiske militær, forsøger at gøre det på bare syv måneder.

Indtil videre er han noteret for at komme til tops på 11 af de højeste tinder siden april. Mandag gjorde han sig klar til at nå de tre resterende toppe, da han ankom til en basecamp på bjerget Cho Oyu i Himalaya.

Bjerget, der ligger i samme område som Mount Everest, rager 8201 meter op over havets overflade og er verdens sjettehøjeste.

- Det her drejer sig ikke om mig. Det er for at vise, hvad den menneskelige krop kan klare, siger den 36-årige Purja via telefon til nyhedsbureauet AFP fra Cho Oyu.

Den erfarne bjergbestiger indledte sit rekordforsøg i april med det 8091 meter høje Annapurna. Efter bare en måned kunne han tikke seks toppe af, deriblandt Mount Everest, verdens højeste bjerg.

En måned senere tog han til Pakistan, hvor han fuldførte anden etape af sin mission ved at klatre op til toppen af fem bjerge. Deriblandt K2, der er det næsthøjeste i verden.

På sin vej til at indskrive sig i bjergbestigningens historie har han sat flere rekorder i at nå hurtigst til tops.

Blandt andet har han nået toppene af Everest, Lhotse og Mount Makalu i rekordtiden 48 timer.

Purja kom også i overskrifterne, da han på "mirakuløs" vis reddede en malaysisk bjergbestiger fra at omkomme i over 7000 meters højde på Mount Annapurna.

Før han indledte sin mission i foråret, fik han en tatovering på sin ryg af de 14 bjerge, alle over 8000 meter, som står på hans liste.

Nu mangler han tre tinder for at slå den eksisterende rekord med adskillige år.

Eneste problem er, at Kinas regering har besluttet at lukke klatresæsonen på bjerget Shisapangma, som med 8013 meter er nummer 14 og sidst på listen.

Men der arbejdes på at søge en særlig tilladelse til Nirmal Purja, så han kan fuldføre sin enestående bedrift.

/ritzau/AFP