Nepal tjener rigtig gode penge på turister, som kommer til landet for at trekke.

Men de bruger også rigtig mange penge på at sende eftersøgning- og redningshold ud for at finde trekkere, som er forsvundet.

Derfor er det nu slut med at vandre rundt på egen hånd i landet. Det står klart, efter Nepal har besluttet at udvide et fem år gammel forbud mod at bestige Mount Everest alene til nu også at gælde de afsides dele af landet, som kan friste solovandrere.

Det skriver CNN.

Hvis man vil i vandrestøvlerne og se disse steder, skal man nu fremover hyre en guide, som er godkendt af regeringen, eller vandre med en gruppe.

»Når man rejser alene, er der ingen, der kan hjælpe, hvis der sker et uheld,« siger Mani R. Lamichhane, som er leder af Nepals turistråd.

»Det er fint, hvis man rejser i byerne, men i bjergene er infrastrukturen ikke til det. Når turister forsvinder eller findes død, har ikke engang myndighederne kunnet spore dem, fordi de har taget afsidesliggende ruter.«

Med det nye krav håber man også, at man kan bekæmpe guides og firmaer, som ikke har licens fra regeringen, og som derfor ikke betaler skat i landet samt tager job fra nepalesere.

Alligevel er det dog ikke alle de lovlige firmaer, som tilbyder guides og trekking-oplevelser, der jubler over de nye regler.

Det fortæller Ian Taylor, som er mangeårig ejer af et guidefirma i landet. Han er glad for, at det stigende antal vandrere i landet, som han har oplevet de seneste år, som måske ikke har den fornødne erfaring, der kræves, nu kan få hjælp.

Men samtidig ærgrer han sig også over, at der kommer restriktioner på folks mulighed for at opleve bjergene.

»Som en person, der elsker bjerge, og som elsker at besøge bjergrige regioner over hele verden, er det ekstrem skuffende, at det er endt med det her,« fortæller han.

Hvor almindelig vandring oftest foregår på stier, er trekking gerne længere ruter i mere uhæmmet natur.