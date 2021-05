Turister lokkes med lempelige karantæneregler. Men høje bjerge er blandt de værste steder at få covid-19.

Mens de første personer i denne sæson er lykkedes med at bestige Mount Everest, breder coronafrygten sig på verdens højeste tinder.

Over 30 syge bjergbestigere er ifølge nyhedsbureauet AFP blevet evakueret fra Mount Everest Base Camp de seneste uger, og mindst to er blevet testet positive for coronavirus.

Frygten er, at endnu en bjergbestigningssæson - som ellers netop er begyndt på grund af det varmere vejr - vil blive ødelagt.

Det kan få store konsekvenser for økonomien, og derfor har myndigheder lempet karantænereglerne i et forsøg på at få gang i butikken.

Til National Geographic fortæller den professionelle bjergbestiger Mark Synnott, at de nepalesiske myndigheder er blevet sat i et ubehageligt dilemma.

- Det er svært, for det her er den første rigtige sæson i to år, siger han og fortsætter:

- På en måde kan man godt forstå myndighederne. Den nepalesiske økonomi er meget afhængig af den omsætning, der kommer fra bjergbestigere. Men det hele kan give bagslag, hvis der er et covid-19-udbrud i Base Camp. Og det ser ud til, at det er det, der sker lige nu.

En tilladelse til at bestige Everest koster i omegnen af 67.000 danske kroner. En ekspedition til toppen kan koste knap 250.000 kroner. Det skriver AFP.

Sidste år var særdeles hårdt for de mange personer, som er afhængige af de ganske betydelige beløb.

Men et højt bjerg er muligvis et af de værste steder i verden at få coronavirus. Det forklarer ekspeditionslederen Adrian Ballinger, som i år har besluttet sig for ikke at bestige verdens højeste bjerg på grund af netop coronafrygt.

- Hver eneste persons hjerte og lunger er allerede under pres, og man har derfor øget risiko for åndedrætsrelaterede sygdomme, siger han til CNN.

Han forklarer, at coronavirus derudover er særdeles svært opdage, da mange i forvejen går rundt og hoster i højderne.

Også ved en lejr på verdens syvendehøjeste bjerg, Dhaulagiri, er fire personer blevet testet positive for coronavirus. Det ligger over 300 kilometer vest for Mount Everest.

/ritzau/